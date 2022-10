Hčerka Tomaža Barade dvakratna mladinska svetovna prvakinja

Slovenski upi v kikboksu so si na svetovnem prvenstvu združenja WAKO, ki se je včeraj izteklo v Lidu di Jesolu izbojevali kar trinajst kolajn. Italijanski prireditelji so šestkrat zaigrali tudi Zdravljico – po dvakrat Tyri Barada (do 50 kg), ki je med mladinkami zmagala tako v lahkem kontaktu kot v point fightingu, in Aliju Botonjiću (do 69 kg), ki je bil med mladinci najboljši v kicklightu in pointfightingu.

Ob dvakratnih svetovnih prvakih Tyri, sicer hčerki nekdanjega vrhunskega kikboksarja in tekvondoista Tamaža Barade, in Aliju sta se z zlatima lovorikama ovenčala tudi kadeta Ana Hribar (do 37 kg) v point fightingu in Luka Ješe (do 63 kg) v lahkem kontaktu. Botonjić je za nameček prispeval še svoj delež k srebrnemu odličju slovenske mladinske ekipe v point fightingu (ob Aliju so naše barve branili tudi Klemen Pograjc, Tilen Repina in Tomi Sešlar).

Pograjc (do 69 kg) si je povrhu priboril še tretje mesto v posamični konkurenci, v kateri so bronaste kolajne osvojili tudi mladinka Klara Sprinčnik (do 56 kg) v polnem kontaktu in mladinca Erik Gartner (do 57 kg) v kick lightu in Bian Nabernik (do 63 kg) v lahkem kontaktu, tretja pa je bila tudi kadetinja Nina Korošec (do 42 kg) v lahkem kontaktu in point fightingu.

Slovensko reprezentanco so vodili predsednik kickboxing zveze Vladimir Sitar in selektor Bojan Korošec ter trenerji Sanel Ljutić, Iztok Keše, Srečko Rozman, Peter Landeker in Uroš Bernard. Na svetovnem prvenstvu je sicer sodelovalo več kot 2500 tekmovalcev in tekmovalk iz 63 držav.