Španija zavrača obtožbe o dopingu na olimpijskih igrah 1992

Španski olimpijski komite je zavrnil obtožbe zdravnika Eufemiana Fuentesa, znanega po dopinških aferah, da je španska vlada dovolila uporabo nedovoljenih snovi v športu pred poletnimi olimpijskimi igrami, ki so leta 1992 potekale v Barceloni. Zloglasni španski zdravnik Fuentes je po poročanju nemške televizije ARD povedal, da španska vlada pred takratnimi olimpijskimi igrami ni imela nobenih zadržkov glede dopinga, saj si je želela uspehov za vsako ceno. »Stori, karkoli moraš storiti, a mi hočemo kolajne,« je Fuentes opisal navodila, ki naj bi jih takrat prejel.

Španski olimpijski komite se je na obtožbe odzval v četrtek. »Zavračamo kakršnekoli obtožbe, katerih cilj je postaviti pod vprašaj neomadeževanost, integriteto in transparentnost španskega olimpijskega športnega okolja, še posebej, ko takšna obtožba temelji na izjavah osebe, katere kariera v športnem svetu je nedvomno diskreditirana,« so povedali teden dni pred odprtjem letošnjih olimpijskih iger.

Leta 1992 je Španija zasedla šesto mesto na lestvici držav z največ osvojenimi medaljami, kar je najboljši rezultat te države na vseh dosedanjih igrah. Osvojila je 13 zlatih, sedem srebrnih in dve bronasti kolajni. Na posnetkih, ki so jih posnele skrite kamere in naj bi pricurljali do televizije ARD, Fuentes pravi, da je z nedovoljenimi snovmi oskrboval Cayetana Corneta, nekdanjega španskega atleta, ki je tekmoval v teku na 400 metrov.

Cornet je trenutno vodja španske olimpijske delegacije in glede na odziv komiteja je malo verjetno, da bi zaradi obtožb izgubil službo. Fuentes je bil zaradi svoje vloge v dopinškem krogu profesionalnega kolesarstva prvič aretiran leta 2006, poleg kolesarjev pa naj bi omogočal uporabo nedovoljenih snovi še drugim športnikom. V luči pomanjkljive protidopinške zakonodaje v Španiji je bil nato leta 2013 obtožen na enoletno pogojno zaporno kazen zaradi kršenja zakonov o javnem zdravju. Tri leta kasneje je bila sodba razveljavljena in Fuentes je bil oproščen vseh obtožb.