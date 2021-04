Spletni zvezdnik nokavtiral bivšega šampiona mešanih borilnih športov

Nova zmaga Whitakerja

V glavni borbi spektakla UFC v Las Vegasu pa je Avstralec Robert Whitaker (23 zmag, 5 porazov) v dvoboju srednje kategorije po soglasni sodniški odločitvi (trikrat s 50:45) premagal Američana Kelvina Gasteluma (16 zmag, 7 porazov). Po novem uspehu je Whitaker spet izzval nigerijskega prvaka Israela Adesanyo (20 zmag, 1 poraz), s katerim je sicer izgubil pred slabima dvema letoma.

Med spremljevalci borilnih športov močno odmeva zadnja boksarska zmaga ameriškega spletnega zvezdnika, ki je ponoči v Atlanti že v uvodni rundi nokavtiral rojaka, nekdanjega šampiona mešanih borilnih športov (MMA) združenj Bellator in One ter borca v UFC. »Problematičen otrok«, kakor se glasi vzdevek 24-letnika iz Ohia, je tako slavil že svoj tretji zaporedni (predčasni) uspeh.Paul je Askrena, ki je prestal ognjeni krst v poklicnem boksarskem ringu, zadel z močnim desnim krošejem. »Funky«, kot tudi kličejo 36-letnika iz Iowe, se je sicer pobral pred koncem štetja, vendar pa je sodnik ocenil, da ni več zmožen nadaljevati obračuna, zaradi česar ga je prekinil. Askren, ki je v MMA nanizal kar 19 zmah in doživel le dva poraza, je sicer pred dvobojem napovedal, češ da bo Jaku pokazal, da potrebuješ več kot zgolj popularnost, če želiš biti dober borec.Paul je po novi zmagi, za katero je imel vnaprej zagotovljenih 690.000 dolarjev (za nameček bo prejel še določene bonuse in delež od prodanih televizijskih prenosov), svoje sledilce vprašal, koga naj upokoji naslednjega. Že pred dvobojem pa je dejal, da se bo videla razlika med boksom in mešanimi borilnimi športi. »Videli boste razliko med možem, ki bi bil rad borec, možem, ki je odpovedal na olimpijskih igrah (v Pekingu je Askren tekmoval v rokoborbi – op. p.), možem, ki je odpovedal v UFC, in možem, ki bo zdaj odpovedal tudi proti Jaku Paulu. Zaključil bom njegovo športno pot,« je bil »Problematičen otrok« že vnaprej prepričan o svojem uspehu.