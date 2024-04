Družbeno odgovorni tudi s podporo slovenskemu športu

Odgovornost, trajnostna naravnanost, transparentnost in agilnost – učinkovitost v vseh procesih in okoljih delovanja so temeljne vrednote Športne loterije, torej družbe, ki posluje na področju ponudbe produktov, ki so v velikem deležu povezani prav s športom.

Odgovorno prirejanje iger na srečo je temeljna vrednota Športne loterije tudi v njeni strategiji. »Športna loterija mednarodne standarde odgovornega prirejanja izpolnjuje že vse od leta 2009, ko je prejela certifikat Svetovnega loterijskega združenja – WLA. Zaveza k odgovornemu prirejanju je bila leta 2012 nadgrajena z izpolnitvijo kriterijev za pridobitev najvišje stopnje standarda Združenja evropskih loterij – EL, s čimer je Športna loterija postala prva imetnica tega certifikata v Sloveniji. Na vseh dosedanjih presojah, ki jih opravlja akreditiran presojevalec Združenja evropskih loterij, je Športna loterija osvojila največje možno število točk. Certifikat vsebuje kar enajst poglavij, med njimi upravljanje odgovornega prirejanja iger, izobraževanje igralcev, prodajnega osebja in zaposlenih ter vedno bolj poudarjeno odgovorno oglaševanje,« so pojasnili pri slovenskem prireditelju športnih stav.

Najvišji standardi

Kot zelo specifična ekonomska dejavnost imajo igre na srečo pogosto negativen predznak, zato Športna loterija ponuja le preverljive športne dogodke, na varen, pošten in transparenten način. »Več stavnih dogodkov še ne pomeni boljše ponudbe, saj nepreverjena in tvegana ponudba omogoča prirejanje rezultatov, povečanje nelegalnih aktivnosti in čezmerno igranje. Ne glede na to, da ilegalni prireditelji ne izbirajo sredstev za privabljanje igralcev, se Športna loterija zaveda pomena spoštovanja najvišjih standardov odgovornega prirejanja, zato jih izvaja in vseskozi nadgrajuje.«

Zaupanje in naklonjenost igralcev se gradita z dobro ponudbo, uvajanjem novosti, sodobnimi prodajnimi in plačilnimi potmi, a tudi z odgovornim prirejanjem iger na srečo, s preglednim poslovanjem, varnostjo s širokim spektrom podpornih informacij, vezanih na stavno ponudbo in najvišjo stopnjo informacijske varnosti. Svojo zavezanost integriteti v športu izkazujejo tudi z aktivnim sodelovanjem v okviru združenja Ulis – Združenja loterij za integriteto v športu.

Kot odgovoren prireditelj iger na srečo uvajajo vse ukrepe za preprečevanje igranja teh mladoletnim osebam. Na primer, če igralec želi igrati na samopostrežnem terminalu, je uveden poseben postopek evidentiranja polnoletnosti. Na vseh prodajnih mestih in na spletu, kot poudarjajo, zagotavljajo dostopnost priporočil za odgovorno igranje, igralce opozarjajo na zmernost in na pasti čezmernega igranja. Poleg tega so izbira višine vplačil v igre na srečo in maksimalni dobitki omejeni.

Ozaveščanje in družbena odgovornost

Športna loterija podpira ozaveščanje o nevarnostih igranja iger na srečo in potencialni zasvojenosti, zato že vrsto let podpira programe informiranosti in ozaveščenosti mladih, ki jih izvajajo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Poleg tega oglaševanje izvajajo na način, ki ni usmerjen v nagovarjanje mladoletnih ali tveganih skupin, v tržni komunikaciji pa izpostavljajo ključna tveganja, povezana z igrami na srečo.

»Z veseljem redno spremljamo tudi odzive naših igralcev na uvajanje aktivnosti odgovornega prirejanja, pri čemer ugotavljamo, da se povečuje število igralcev, ki se zavedajo, da je družba prejemnica certifikata za odgovorno prirejanje. Vedno več igralcev se odloča za igranje pri prireditelju, ki ima koncesijo Republike Slovenije in je odgovoren, saj zaznavajo, da se iz iger na srečo financirajo invalidske, humanitarne in športne organizacije. Poleg tega jih večina meni, da je vsebina o odgovornem igranju, ki je dosegljiva na spletnih straneh Športne loterije, primerna in zadostna, mi pa se ves čas trudimo za njeno dopolnjevanje,« še dodajajo.

Še posebej pa jih veseli zavedanje igralcev, da so lahko kot ponudnik stav tudi družbeno odgovorno podjetje, ne samo do igralcev, temveč tudi v obliki podpore slovenskemu športu in njegovemu razvoju. Odgovorno prirejanje je del vseh področij delovanja Športne loterije. Dokaz je poročilo zadnje presoje standarda Združenja evropskih loterij, ki ugotavlja, da ima Športna loterija vzpostavljen sistem odgovornega prirejanja iger na srečo, ki ga stalno vzdržuje in izboljšuje – in v tem se izkazuje tudi vedno pomembnejši vidik trajnostnega poslovanja.

Pomembnost informacijske varnosti

Za Športno loterijo je izjemnega pomena tudi informacijska varnost, še posebej zato, ker imajo eno največjih računalniških omrežij v državi. Gre za zagotavljanje in ohranjanje celovitosti, razpoložljivosti in zaupnosti informacij, ki jih je v dejavnosti, kot je njihova, zelo veliko. Zato tudi nenehno vlagajo v razvoj informacijske infrastrukture in zagotavljanje kibernetske varnosti, partnerji na področju IT pa morajo izpolnjevati številna stroga merila. In informacijska varnost je ključen del poslovanja družbe, še pravijo.