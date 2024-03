Upam, da se bom po uspešni premieri zahvalil tudi Robertu Golobu

Letos prihajajo v Slovenijo Plazma Športne igre mladih (SIM), projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu, odtlej pa prerasel v največjo prireditev za mlade rekreativne športnike v Evropi. Pred dnevi so v Beogradu ustoličili letošnjega ambasadorja SIM, to je postal legendarni nemški nogometaš Karl-Heinz Rummenigge, posrečen dogodek v srbski metropoli pa je najlepše prikazal, kaj bodo v prihodnjih mesecih doživeli tudi slovenski otroci, ki jih pritegnejo tekmovanja z vrstniki, druženje in medsebojno spoštovanje.

Po vsej regiji bo bolje, ko bodo vsi osvojili načela udeležencev Športnih iger mladih, to so strpnost, medsebojna ljubezen in spoštovanje.

Aleksandar Vučić

Plazma Športne igre mladih so v 28 letih (z)družile več kot 2,7 milijona otrok in mladostnikov na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji, letos se jim je kot četrta država pridružila Slovenija. »V prvem letu bo v Sloveniji tekmovalo okoli 40.000 otrok,« je ocenil Zdravko Marić, idejni oče, ustanovitelj in predsednik SIM. Uradno odprtje in finale SIM bo v Ljubljani, ki močno podpira prireditev, vmes bodo štiri mesece turnirji po Sloveniji, finale iger pa bo avgusta v Splitu. Začelo se bo 9. marca s šahom v Postojni.

Vse povsem brezplačno, deset različnih panog

Organizatorji so v Beogradu ponovili, na kaj so najbolj ponosni: »Na otroke, ki so v teh letih sodelovali na tekmovanjih, in na dejstvo, da lahko tekmujejo na profesionalno organiziran način popolnoma brezplačno – od prvih lokalnih turnirjev do finala v Splitu. Starši jih morajo le prijaviti.«

V zadnjih 27 letih se je Športnih iger mladih udeležilo več kot 2,7 milijona najmlajših rekreativnih športnikov, ki se merijo v desetih športnih panogah. FOTO: SIM

Poslanstvo, ki žene naprej Zdravka Marića, je postati vodilna športna amaterska manifestacija za otroke in mlade na svetu, pri tem pa ohranjati vodilni položaj pri širjenju trajnostnega razvoja. »Naša vizija je promovirati strpnost, prijateljstvo, solidarnost, socialno vključenost in ferplej ter pri tem mlade udeležence učiti o vseh prednostih trajnostnega razvoja,« je dodal Marić.

Karl-Heinz Rummenigge in Aleksandar Vučić. FOTO: Instagram AV

V Beogradu smo videli zanimivo vsebinsko predstavitev projekta, v katerem se otroci merijo v desetih različnih športnih panogah – to so nogomet, rokomet, košarka 3x3, odbojka, odbojka na mivki, med dvema ognjema, tenis, namizni tenis, tek na 60 metrov in šah.

Veseli me, da je Marić končno razumel, da si resnično želim, da igre organizirajo tudi v Sloveniji.

Aleksander Čeferin

Ves dan je bilo v zraku opazno prijateljstvo med navzočimi, med katerimi so na odru posebej izstopali štirje predstavniki držav, ki so vključene v projekt Športne igre mladih. To so bili Ivan Pavao Picig (Hrvaška), Sofija Josipović (BiH), Vanja Žigić (Srbija) in Jaka Habjanič (Slovenija), ki so voditelju prireditve posrečeno pomagali pri ohranjanju napetosti do vrhunca dneva, ko so ustoličili legendarnega Rummeniggeja za novega ambasadorja projekta.

Začetek prireditve so sproščeno pričakali Johannes Hahn, Karl-Heinz Rummenigge, Aleksandar Vučić, Zdravko Marić, Aleksander Čeferin in Predrag Mijatović. FOTO: Instagram AV

»Ko bi le vedeli, kako vesel sem, da sem postal ambasador takšnega projekta. Imam pet otrok in osem vnukov, zato vem, kakšni so otroci, ki so zame zelo pomembni. To je odlična pobuda, z veseljem bom pomagal pri njenem razvoju,« je povedal Rummenigge in dodal, da je šport izjemno orodje za združevanje mladih in otrok, njihovi nasmehi pa so nekaj najlepšega.

Projekt podprle vse vlade

Na njegovi inavguraciji so se zbrala številna znana imena z območja nekdanje skupne države, ki podpirajo smelo idejo organizatorjev – od srbskega predsednika Aleksandra Vučića do predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, med drugimi so bili navzoči tudi Johannes Hahn, komisar EU za proračun in finance, več ministrov srbske vlade, več veleposlanikov, tudi slovenski veleposlanik v Srbiji Damjan Bergant, predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič – podjetje Kolektor bo podprlo Športne igre mladih v Sloveniji –, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik FIDE Arkadij Dvorkovič, nekateri ambasadorji projekta Predrag Mijatović, Nemanja Vidić ter številna znana imena iz sveta gospodarstva in športa, kakršna so Dragan Džajić, Božidar Maljković, Ivan Perišić, Aleksandar Kolarov, Aitor Karanka, Mehmed Baždarević, …

V Srbiji so takole že podelili priznanja nekaterim udeležencem, vsakoletni finale te množične prireditve pa je v Splitu. FOTO: SIM

Čeferin je postal ambasador SIM leta 2019. »Dokler bom predsednik Uefe in njene fundacije za otroke, bom pomagal v okviru svojih zmožnosti in zmožnosti Uefine fundacije. Veseli me, da je Marić končno razumel, da si resnično želim, da Igre organizirajo tudi v Sloveniji, saj sem ga prepričeval vrsto let. Posebej sem vesel, da se bodo lahko otroci družili, se imeli radi in se igrali. Šport je tudi zdravje in šport širi pozitivne vrednote,« je v Beogradu poudaril Čeferin.

Imam pet otrok in osem vnukov, zato vem, kakšni so otroci, ki so zame zelo pomembni.

Karl-Heinz Rummenigge

»Ne morem mimo nekaterih ljudi, brez katerih nas danes ne bi bilo tu, projekt pa ne bi bil tako velik. Hvala vsem trem vladam – hrvaški z Andrejem Plenkovićem na čelu, vladi BiH, ki jo vodi Nermin Nikšić, vladi Srbije in predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću –, ki nas močno podpirajo. Upam, da se bom naslednje leto s podobnega odra zahvalil tudi gospodu Robertu Golobu, letos namreč začenjamo našo pot v Sloveniji. Verjamem, da bo tako, saj sta premier in minister Matjaž Han podprla naš načrt,« je povedal Marić in izpostavil tri imena.«

Želim se zahvaliti predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, ki je zame najboljši človek na svetu.

Zdravko Marić

»Bog mi je vse povrnil, ko mi je poslal Predraga Mijatovića še v času, ko je bil direktor madridskega Reala, hvala gospodu Hahnu, ki je trden podpornik projekta. Želim se zahvaliti predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu, ki je najboljši človek na svetu. Hvala še enkrat, selektor, kot ga kličem.«

Rummenigge in Vučić tudi o tekmi leta 1980

Rummenigge se je opravičil Vučiću (»Vem, da je goreč navijač Crvene zvezde«), ker je leta 1980 v majici Bayerna iz Uefinega pokala izločil Crveno zvezdo, čeprav so bili Beograjčani boljši. Ta dogodek je posrečeno komentiral srbski predsednik: »Otroci, želim vam nekaj povedati. V dveh pomembnih tekmah sem se naučil skoraj vse v življenju. Prva je bila Zvezda – Bayern, druga Zvezda – Dinamo Berlin. Po porazu z 0:2 na Bavarskem smo v Beogradu vodili s 3:0, otroci smo mislili, da je konec. Ni bilo konec, Dieter Hoeness je dal dva gola in napredoval je Bayern. Jokal sem celo noč, spominjam se, kot bi bilo danes.«

Zoran Janković, Marijan Kustić, Dragan Džajić, Predrag Danilović in Aleksandar Vučić. FOTO: Instagram AV

»Druga tekma: Dinamo je zmagal v Berlinu 5:2, na Marakani nihče ni verjel v karkoli, prejeli smo še en gol, po prvem polčasu je bilo 0:1. Toda v drugem polčasu smo zabijali gole, v sodnikovem dodatku je Šestić izsilil neki avtogol, zmagali smo s 4:1 in jokali od sreče! Kaj to pomeni? Prvič: ko vodiš, ne misli, da si končal, dokler ni konec tekme. In drugič: nikdar se ne vdaj, dokler traja tekma. Igraj in se bori do konca, kajti vedno lahko zmagaš,« je zatrdil Vučić in ponovil besede komisarja Hahna: »Prepričan sem, da bo po vsej regiji veliko bolje, ko bodo vsi osvojili načela udeležencev Športnih iger mladih, to so strpnost, medsebojna ljubezen in spoštovanje.«