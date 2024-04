Največja amaterska športna prireditev zaživela tudi v Sloveniji

Slovenija bo letos spoznala Plazma športne igre mladih (ŠIM), največjo amatersko športno prireditev v Evropi. Organizatorji zagotavljajo, da je to več kot le športna prireditev, tudi simbol vztrajnosti, združevanja in preseganja ovir skozi šport. Z bogato zgodovino in podporo uglednih svetovnih inštitucij in znanih športnikov igre ne samo spodbujajo zdrav življenjski slog med mladimi, ampak tudi gradijo mostove med narodi in kulturami. Vključevanje ne glede na spol in socialni status je bistvo delovanja SIM, dostopnost za vse pa ključno vodilo. Ta vodila podpirajo v Sloveniji tui predsednik vlade Robert Golob, resorni minister Matjaž Han in varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Plazma športne igre mladih je prireditev s 27-letno tradicijo, ki je vzniknila v Splitu, nato pa se skokovito razširila po Hrvaškem, Bosni in Hercegovini in Srbiji. Letos je prišla v Slovenijo. Sredi februarja je potekala svečana slovesnost, na kateri so Plazma Športne igre mladih v Sloveniji dobile novega ambasadorja, to je postal legendarni nogometaš Bayerna Karl-Heinz Rummenigge. S tem se je pridružil ugledni družbi ambasadorjev, kakršni so Aleksander Čeferin, Luka Modrić, Nemanja Vidić, Nikola Karabatić in drugi, ki podpirajo šport in mladino. Otvoritev Plazma Športnih iger bo 6. maja na kongresnem trgu v Ljubljani, kjer se obeta celodnevno dogajanje v okviru Telemachovega dneva športa, zvečer bo sledil koncert. Dogodek bo predvajan v živo, medijsko pokritost dogodka je zagotovilo več kot trideset medijskih hiš.

V Sloveniji se bodo mladi brezplačno merili v desetih športih

V Sloveniji se bodo mladi v različnih starostnih kategorijah brezplačno udejstvovali v desetih športih – v malem nogometu, ulični košarki, odbojki, rokometu, Kolektor Cup v tenisu, odbojki na mivki, namiznemu tenisu, šahu, teku na 60 m in med dvema ognjema. Vse aktivnosti so za otroke brezplačne (tekmovanja, dvorane, igrišča, prevozi, prehrana, sodniki), kar omogoča enakopraven dostop do športnih aktivnosti za vse otroke in mladostnike različnih generacij. Zmagovalci posameznih disciplin bodo vsako leto odpotovali v Split, kjer bo potekala finalna regionalna preizkušnja. To je edinstvena priložnost, da se mladi športniki in športnice iz Slovenije pomerijo z vrstniki iz regije in skupaj ustvarijo nepozabne spomine.

Športne panoge, v katerih se bodo merili mladi v Sloveniji. FOTO: ŠIM

Zdravko Marić, predsednik Plazma športnih iger mladih: »Zelo smo ponosni, da se naše Plazma Športne igre širijo v Slovenijo in pridobivajo na pomenu. Prisotnost Karl-Heinza Rummeniggeja kot ambasadorja simbolizira globalni pomen in vpliv našega gibanja. Naša vizija je promoviranje tolerance, prijateljstva, solidarnosti, socialne vključenost, poštene igre ter izobraževanj o vseh vidikih trajnostnega razvoja.«

Ob igrah bodo potekale različne aktivnosti, kot so Coca cola Zero Waste dogodek, ki je namenjen ozaveščanju mladih o pravilnem ločevanju odpadkov in trajnostnemu razvoju. Telemachov dan športa, ki spodbuja otroke k zdravemu načinu življenja, in Coca cola Cup, ki je namenjen vsem otrokom zaljubljenim v nogomet.

Zdravko Marić, Aleksander Čeferin, Karl-Heinz Rummenigge in Johannes Hahn februarja v Beogradu. FOTO: Facebook Športne Igre Mladih

Aleksander Čeferin, predsednik Uefe in ambasador ŠIM: »Kot predsednik Uefe in kot zavzet podpornik Fundacije za otroke z velikim navdušenjem podpiram pobudo za širitev Športnih iger mladih v našo čudovito Slovenijo. Plazma Športne igre mladih so živ dokaz, kako lahko šport služi kot močno orodje za spodbujanje rasti in razvoja mladih ljudi v zrele in odgovorne posameznike. Verjamem, da ima šport neizmeren potencial za preobrazbo življenj mladih. Kot ambasador Plazma športnih iger mladih sem globoko predan temu, da v največji možni meri prispevam in podprem ta čudoviti projekt s ciljem ustvarjanja bolj vključujoče in zdrave družbe za naše otroke, in se zavezujem, da bom izkoristil vsako priložnost za promocijo te plemenite iniciative, dokler bo to v moji moči.«

FOTO: Karlo Šutalo/ŠIM

S Coca Cola Zero Waste dogodki bodo začeli 4. aprila v Pivki, nadaljevali 11. aprila v Ilirski Bistrici, 18. aprila pa v Ljubljani. Coca Cola Zero waste dogodek bo potekal vse do 7. junija 2024 v Kopru. Prvi Telemachov dan športa bo 6. maja 2024, v Ljubljani, ko bo tudi uradna otvoritev Plazma športnih iger mladih. Karavana se bo 8. maja preselila na Ptuj, 14. maja v Kranj, 15. maja v Ajdovščino, 17. maja 2024 v Maribor, 7. junija bo Telemachov dan športa v Kopru.

Zoran Janković, župan Ljubljane: »Gospodu Mariću in celotni družini športnih iger mladih čestitam za idejo, projekt namreč obstaja že 27 let. Vesel sem prihoda Plazma Športnih iger mladih v Slovenijo in dogovora, da bo tudi Mestna občina Ljubljana del iger. Za Ljubljano je velika čast in priložnost, da pokažemo našo zavezanost športu in mladim. Mladi prinašajo nov svet, svet, ki je brez meja v glavi. V najlepšem mestu na svetu.«

FOTO: Karlo Šutalo/ŠIM

Plazma Športne igre mladih smo več kot let prostor v katerem se mladi lahko športno udejstvujejo; smo priložnost za učenje, druženje in rast skozi šport. Vabimo vse mlade športnike in športnice, da se brezplačno pridružijo tej navdihujoči športni tradiciji, ki združuje mlade športnike in jih uči vrednot, ki jih bodo spremljale skozi vse življenje.

Prijave so odprte na spletni strani www.sportneigremladih.com za več informacij o prijavah se lahko obrnete na info.si@sportneigremladih.com.