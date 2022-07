Srečna 13. dirka za prvaka Maxa Verstappna

Branilec naslova svetovnega prvaka v formuli 1 Max Verstappen je veliki zmagovalec velike nagrade Madžarske v Budimpešti. V 13. dirki sezone je prepričljivo premagal tekmece, med katerimi sta bila nekoliko presenetljivo najbližje Mercedesova voznika, na drugem mestu Lewis Hamilton, na tretjem pa najhitrejši v kvalifikacijah George Russell.

Znova se ni najbolje izšla dirka za ferrarijevo moštvo, saj je bil Španec Carlos Sainz četrti, Francoz in prvi Verstappnov zasledovalec Charles Leclerc šele šesti.

Verstappen je do osme zmage v sezoni prišel z desetega štartnega mesta.

Pri Ferrariju so se ušteli ušteli pri izbiri gum pri drugem postanku. Leclerc je bil po dveh tretjinah v vodstvu. Zaradi strahu pred dežjem so se odločili za trde gume, kar je Verstappen s pridom izkoristil, v 45. krogu prvič prišel v vodstvu in se zanesljivo zapeljal do 28. zmage v karieri.

V skupnem seštevku je Verstappen pri 258 točkah, Leclerc jih ima 178, tretji pa je Nizozemčev moštveni kolega Sergio Perez s 173 točkami.