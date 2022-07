Štafeta zlata, Šegelova srebrna, Klančarjeva bronasta v alžirskem bazenu

Med četverico sta bili tudi Janja Šegel in Neža Klančar, ki sta si pred tem že priplavali srebro in bron na 100 m prosto. Janja Šegel je bila druga s 54,48 sekunde in je za 12 stotink zgrešila svoje drugo posamično zlato na teh SI, Neža Klančar pa tretja s 55,31 in ima po srebru in bronu že tri posamične kolajne.

Drugo odličje si je priplavala tudi Katja Fain, četrta članica štafete pa je bila Tjaša Pintar.

Sašo Boškan je bil v četrtem slovenskem finalu večera šesti na 400 m prosto (3:52,24).

Jadralec Zelko do 5. mesta

Mariborčan Žan Luka Zelko je bil v igri za kolajno v razredu ilca 7, na koncu pa osvojil peto mesto po nedeljskem 11. mestu v zadnji regati tekmovanja. Liam Orel je v istem razredu zaključil na 16. mestu. V razredu ilca je Lin Pletikos s tretjim mestom v finalnem plovu prijadrala na skupno deveto mesto, mlada Lina Eržen je med jadralkami na deski iqfoil danes končala na desetem mestu in osvojila skupno 12. mesto.

»Z jadranjem sem zadovoljen, motijo me predvsem nihanja in se moram čez celoten plov boriti, da se vrnem nazaj med deseterico. Vedno naredim eno večjo napako, ki me stane. Sprejmem napačne odločitve na štartu, kot sem jo v zadnji regati pred finalom. Leva stran je bila favorizirana. Začel sem preveč rezervirano, imel sem slab štart in sem se moral umakniti desno. Prva deseterica je šla mino, regata je trajala kakih 25 minut in mi je zmanjkalo časa, da bi še kaj pridobil,« je ocenil Zelko.

Zelko je nastopil na številnih velikih tekmovanjih, tudi lani na olimpijskih igrah v Tokiu. »Organizacija teh SI je nekaj posebnega, bi lahko kar dolgo razlagal. Marsikaj bi lahko bolje organizirali, pri nas posebej med posameznimi plovi. Vremenske razmere pa so bile podobne našim v Jadranskem morju,« je še povedal Zelko.