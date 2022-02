Zadnje odštevanje do superbowla, lahko tigri pokvarijo zabavo?

Ob 0.30 ponoči se bo na najdražjem štadionu na svetu SoFi začel 56. superbowl, finale lige NFL v ameriškem nogometu. Los Angeles Rams bodo gostili Cincinnatti Bengals in želeli ponoviti uspeh Tampa Bay Buccaneers, ki so lani kot prvi pokal Vinca Lombardija osvojili na domačem štadionu.

Matthew Stafford in Cooper Kupp sta napadalni adut Rams. FOTO: Kevork Djansezian/AFP

Rams so edini naslov osvojili leta 2000, ko so bili v St. Louisu, predlani so izgubili proti New England Patriots. Bengals so se tretjič uvrstili v zadnje dejanje sezone, izgubili so v letih 1982 in 1989. Favoriti so Rams, pri katerih je podajalec (quarterback) Matthew Stafford, Bengals stavijo na mladega Joeja Borrowa.

Joe Burrow je odkritje sezone. FOTO: Ronald Martinez/AFP

Ob polčasu bodo gledalce zabaval reperji Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige in Kendrick Lamar. Tridesetsekundna reklama na NBC je stala sedem milijonov dolarjev, za 1,5 milijona več kot lani. Med sponzorje se po pandemiji covida-19 vračajo Budweiser, Coca-Cola, Hyundai in Pepsi. Prvič bo superbowl potekal drugo nedeljo v februarju.

Rams, ki bodo petič igrali v finalu, tretjič odkar so v Los Angelesu, so pod vodstvom trenerja Seana McVaya redni del sezone končali z 12 zmagami in petimi porazi. Če so že pred sezono sodili v ožji krog favoritov, pa so mnoge presenetili Bengals. Ti so redni del sezone sklenili z desetimi zmagami in sedmimi porazi. V superbowlu so izgubili tako leta 1981 kot 1988, obakrat proti San Franciscu.

Toda na predzadnjem naboru so Bengals z izborom podajalca Joeja Burrowa in na zadnjem draftu z izborom lovilca Ja'Marrja Chasa zadeli v polno. Ob dobri obrambi, ki so jo med drugim okrepili s Treyem Hendricksonom, in izvrstnih predstavah omenjene dvojice, oba sta igrala za univerzo LSU, so prišli do boja za želeno lovoriko Vincea Lombardija.

Na drugi strani pa so Rams zadnjih pet let sestavljali precej zvezdniško zasedbo, vse z namenom priti do tako želenega novega naslova. V zadnji sezoni so pripeljali podajalca Stafforda, ki je po dolgih letih v Detroitu v Kaliforniji dobil na voljo prava orožja za naskok na vrh. Pri teh izstopa lovilec Cooper Kupp, ki je na svojem položaju prednjačil v ligi po številu ujetih žog (145), jardov z ujetimi podajami (1947) in ujetih podaj za zadetek (16).

Ob njem velja izpostaviti še lovilca Vana Jeffersona in nedavno dodanega zvezdnika Odella Beckhama mlajšega. Da gre za izvrstno ekipo, kaže tudi dejstvo, da imajo v svojih vrstah dva izmed najbolj cenjenih obrambnih igralcev Aarona Donalda in Jalena Ramseyja.

Himno bo zapel pevec kantrija Mickey Guyton. Kdor si bo na štadionu ogledal tekmo, je moral zajetno plačati, najcenejše vstopnice na črnem trgu so stale stanejo približno 4000 evrov, cene pa presegajo tudi 30.000 evrov.