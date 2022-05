Švedinje gladko premagale slovenske odbojkarice

Izbranke novega selektorja Marca Bonitte so bile v prvem nizu v podrejenem položaju, tekmice s severa Evrope so predvsem v drugi polovici niza naredile razliko, ob koncu pa s sedmimi zaporednimi točkami prišle do vodstva z 1:0. Drugi niz se je odvil po podobnem scenariju, Švedinje so praktično od začetka vodile, tekmice, ki so spet ostale na 13 točkah, pa dokončno zlomile v drugi polovici niza.

Slovenija : Švedska 0:3 (-13, -13, -19) Športna dvorana Mislinja, sodnika: Janik (Poljska), Novak (Slovenija). Slovenija: Velikonja Grbac 4, Šiftar 7, Milošič 4, Halužan Sagadin, Pucelj, Planinšec 1, Boisa, Pogačar, Leban 4, Koren, Gradišnik, Zatković 6, Grubišič-Čabo, Gorjup. Švedska: I. Haak 17, A. Haak 9, L. Andersson 4, Wasserfaller 4, V. Anderson 4, K. Andersson, Topic, Malm, Larsson, Sjöberg, R. Lazic, A. Lazic 10, Gustafsson, van Leusen.

Tretji niz se je za pomlajeno slovensko vrsto začel še slabše kot prva dva. Favorizirane Skandinavke so namreč dosegle prvih pet točk in tako hitro prišle lepe prednosti. Toda Slovenke se niso predale in izenačile na 12:12. Še več, Slovenke so nato tudi povedle s 14:13, kar je bilo peto vodstvo domačink na tekmi. Po izidu 15:14 za domače pa so gostje zaigrale odločneje in v nizu dosegle šest točk ter odločile zmagovalca.

Pri domači ekipi je bila s sedmimi točkami najboljša Mija Šiftar, pri gostujoči pa Isabelle Haak s 17. Naslednja tekma Slovenke čaka 1. junija v gosteh pri Portugalski. V skupini je sicer še Estonija, s katero bodo Slovenke igrale 4. junija doma.