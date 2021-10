Svetovni prvak pred vsemi, a vseeno v ozadju

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagal v kvalifikacijah formule 1 za veliko nagrado Turčije v Istanbulu. V spremenljivih razmerah je sedemkratni svetovni prvak prehitel moštvenega kolega, Finca Valtterija Bottasa, in tekmeca v lovu za naslov, Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull). Kljub temu bo Hamilton dirko začel z 11. startnega mesta.



To je bil sicer 102. najboljši startni položaj v karieri za 36-letnika iz Stevenaga. Kljub temu bo na dirki le stežka prišel do 101. zmage v karieri, saj bo zaradi menjave komponent motorja istanbulsko preizkušnjo začel deset mest nižje kot 11. V prvi vrsti bosta tako stala Bottas in Verstappen, v drugi pa Monačan Charles Leclerc (Ferrari) in Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri).



V dvoboju za naslov svetovnega prvaka ima sedem dirk pred koncem Hamilton dve točki naskoka pred Verstappnom, ki pa bo preizkušnjo začel v precej boljšem položaju in se lahko vrne na vrh razpredelnice. Dirka za VN Turčije bo na sporedu v nedeljo ob 14. uri.

