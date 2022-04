Svetovno prvenstvo v odbojki poleti tudi v Sloveniji

Poljska in slovenska vlada sta sočasno objavili, da bo letošnje svetovno prvenstvo v odbojki na Poljskem in v Sloveniji. Prvotno bi morala SP 2022 konec poletja gostiti Rusija, a je organizacijo turnirja izgubila zaradi vojne v Ukrajini.

Glavna prirediteljica bo Poljska, Slovenija pa sogostiteljica. Poljska bo tako gostila najpomembnejše tekme, oba polfinala, mali in veliki finale. Po vojaški invaziji Rusije v Ukrajini je svetovna odbojkarska zveza FIVB najprej izključila reprezentanco, nato pa 1. marca še odvzela Rusiji gostiteljstvo SP 2022.

Slovenci s Francozi, Nemci in Kamerunci

Prvenstvo naj bi bilo med 26. avgustom in 11. septembrom, sodelovalo bo 24 reprezentanc, pri tem pa mora FIVB še določiti menjavo za izključeno Rusijo. Žreb je razdelil udeležence v šest skupin. Slovenija je bila izžrebana v skupino D skupaj s Francijo, Nemčijo in Kamerunom. V izločilne boje napredujeta dve najboljši reprezentanci v vsaki skupini in štiri najboljše tretjeuvrščene. Sledita osmina finala in četrtfinale, ki naj bi ga gostila tudi Slovenija.

Slovenski odbojkarji bodo imeli podporo navijačev. FOTO: Tomi Lombar

Koliko skupin bo gostila, bo potrdil FIVB v uradnem obvestilu javnosti, ob tem pa bo podrobnosti tekmovanja še danes predstavila tudi Odbojkarska zveza Slovenije.

Slovenija je trikratna evropska podprvakinja v odbojki, na poti do druge srebrne medalje je izkoristila bučno podporo v dvorani Stožice, kjer je septembra 2019 sogostila evropsko prvenstvo.

Ljubljanske Stožice bodo 22. maja gostile tudi finalni tekmi lige prvakov in lige prvakinj.