Tam spodaj nič novega: Verstappen tekmecem ne dovoli do vrha

Nizozemski zvezdnik formule 1 Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Avstralije v Melbournu. Tako bo tudi tretjo dirko sezone 2024 začel z najboljšega štartnega položaja in lovil še tretjo zmago. Do prvih dveh »pole positionov« in zmag je prišel na velikih nagradah Bahrajna in Savdske Arabije v prvi polovici tega meseca.

Dirka za VN Avstralije v nedeljo ob 5. uri

Tokrat je trikratni zaporedni svetovni prvak na tradicionalni stezi v Albert Parku za 0,27 sekunde ugnal povratnika po operaciji slepiča Španca Carlosa Sainza ml. (Ferrari). Verstappen bo po 35. najboljšem startnem položaju v dirki lovil že 57. zmago. V drugi vrsti bosta dirko začela Mehičan Sergio Perez (Red Bull) in Britanec Lando Norris (McLaren).

Max Verstappen v Melbournu. FOTO: William West/AFP

V zadnji del kvalifikacij se ni uspelo uvrstiti sedemkratnemu svetovnemu prvaku Lewisu Hamiltonu, ki je z Mercedesom končal na 11. mestu. Dirka za VN Avstralije se bo v nedeljo začela ob 5. uri po slovenskem času.