Britanski najstnik namesto Carlosa Sainza pri Ferrariju

Velika nagrada Savdske Arabije, druga letošnja dirka za svetovno prvenstvo v formuli 1, bo jutri (z začetkom ob 18. uri po srednjeevropskem času) minila brez Ferrarijevega zvezdnika Carlosa Sainza mlajšega. Zdravstveno stanje španskega asa, ki se mu je vnel slepič, se je po včerajšnjem treningu tako poslabšalo, da njegov nastop ne pride v poštev.

Sainz ml., ki se je minulo nedeljo v Bahrajnu izkazal s tretjim mestom za nizozemskim zmagovalcem Maxom Verstappnom in drugouvrščenim Mehičanom Sergiom Perezom (oba Red Bull), je že v sredo odpovedal vse medijske obveznosti. V četrtek je sporočil, da se ne počuti najbolje, zadnjih 24 ur pa je bilo zanj »zelo težkih«. Kljub temu se je včeraj udeležil uradnih treningov. Na prvem je z zaostankom 0,505 sekunde za najhitrejšim Verstappnom zasedel šesto mesto, na drugem, na katerem je najboljši čas kroga odpeljal njegov rojak Fernando Alonso (Aston Martin), pa je bil sedmi (+ 0,628).

Medtem so 29-letnega Španca – kot so sporočili iz italijanskega moštva – odpeljali v bolnišnico, kjer ga bodo operirali. Namesto njega bo priložnost v Ferrarijevem dirkalniku danes v kvalifikacijah in nato jutri na dirki dobil komaj 18-letni Britanec Oliver Bearman.