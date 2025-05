Trener nima česa zameriti Teji Belak

Na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v Leipzigu sta uvodni dan finalov na posamičnih orodjih nastopila dva slovenska telovadca. Teja Belak (13,533 točke) je na preskoku po odlični predstavi vse do zadnjega nastopa držala tretje mesto, za katero bi prejela bronasto kolajno, ko jo je z zmagovalnega odra zrinila Bolgarka Valentina Georgijeva.

Zmagala je Nemka Karina Schönmaier (13,983), srebrna je bila Georgijeva (13,900), tretja pa Belgijka Lisa Vaelen (13,666). Belakova je oba svoja skoka predstavila z odliko, a so imele prve tri malce višjo težavnost. Teja je tako kot leta 2013 v Moskvi zasedla četrto mesto. Dolgo je kazalo, da bo pri 31 letih le prišla do tako želenega odličja, prvega v sedmih finalnih nastopih na EP, od katerega jo je ločilo vsega 133 tisočink točke.

»S skoki sem zelo zadovoljna. Sploh z drugim, ki sem ga 'zalimala' in je bila tudi ocena zelo lepa. Menim, da so mi na izvedbi odbili le 0,8 točke, kar je manj kot eno. Prvi skok je bil tudi veliko boljši kot v kvalifikacijah, vendar sem dobila le eno desetinko več. Je res, da je bilo v kvalifikacijah malce drugačno sojenje, tako da je to težko primerjati. Če povzamem vse skupaj, zelo lepo povprečje. Pokazala sem, da lahko ostanem močna tudi na takšni tekmi. Z izidom sem zelo zadovoljna, seveda bi lahko bilo bolje. Ne gre mi tudi iz glave, ves čas si ponavljam, da ne bi bilo, četudi bi bil prvi skok še vedno vreden toliko, kot je bil lani, dovolj za kolajno. Prej, ko se bom sprijaznila s tem, lažje mi bo. Četrto mesto na evropskem prvenstvu po dveh rojenih otrocih, menim, da sem lahko več kot ponosna,« je bila po tekmovanju zadovoljna Teja Belak.

Z nastopi je bil zadovoljen tudi njen dolgoletni trener Andrej Mavrič: »Skupna ocena evropskega prvenstva je odlična. Preprosto super. Seveda je vedno malce grenkega priokusa, ko zasedeš 4. mesto in ti čisto malo zmanjka do odličja. Teja je svoje skoke opravila zelo dobro, menim, da ji nimamo česa za zameriti. Če bi bila sreča malce na njeni strani, bi morda lahko bilo drugače, a je tudi 4. mesto odličen rezultat.«

Nemka Schönmaierjeva je osvojila že svojo tretjo kolajno na tem EP. Pred tem je bila v paru s Timom Ederjem zlata na premierni tekmi mešanih parov, novosti tudi na olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu, z nemško ekipo pa je zasedla drugo mesto.

Najvišja ocena kariere

Gregor Rakovič je v finalu na konju z ročaji zasedel 5. mesto (14,233 točke). Armenija je z Hamletom Manukjanom (14,766) in Mamikonom Hačatrjanom (14,733) slavila dvojno zmago, bronast je bil Italijan Gabriele Targhetta (14,400). Komaj 20-letni Rakovič je najprej presenetil že v kvalifikacijah, v katerih se je med 107 tekmovalci prebil v finale osmerice s šestim dosežkom in prvič presegel 14 točk. Finalni nastop je opravil še bolje, z najvišjo oceno kariere je bil peti.

»Super, kaj naj rečem. Počutim se vrhunsko. Doskočil sem in takoj gledal na veliki zaslon ter si mislil: 'Bo, bo, morebiti bo', potem sem pristal na 5. mestu. A opravil sem vajo pred 10.000 ljudmi, nastopil sem v finalu na evropskem prvenstvu. To bi rad proslavil z vsemi domačimi. Vsem doma se zahvaljujem. Vsem, ki me na tej poti spodbujajo, hvala vsem. Se vidimo naslednje leto,« je bil presrečen Gregor Rakovič.

Z nastopom svojega varovanca je bil zadovoljen tudi njegov dolgoletni trener Aljaž Vogrinec: »Super je bilo, z vajo sem zadovoljen. Storil je nekaj napakic, a je opravil vse, kar smo se dogovorili. Najboljša ocena v letošnji sezoni in spet ob najpomembnejšem trenutku. Lahko rečem le: Odlično!«

Slovenska gimnastična vrsta je s tem končala nastope na letošnjem prvenstvu stare celine. S tremi finali, Lucija Hribar je s 15. mestom v finalu mnogoboja dosegla zgodovinski uspeh, so v našem taboru presegli pričakovanja.