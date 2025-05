Lucija zelo uživala, Beno uresničil napoved

Slovenski telovadec Beno Kunst je z bronasto kolajno uspešno odprl drugi dan finalov svetovnega izziva za domači tabor v Kopru. Na gredi sta nastopili Lucija Hribar in Zala Trtnik; prva je sobotni zmagi na bradlji dodala še drugo mesto na gredi, Trtnikova pa je bila peta. V zadnjem slovenskem nastopu tekme je Hribarjeva na parterju zasedla sedmo mesto.

Lucija Hribar, ki je včeraj, tako kot Teja Belak na preskoku, poskrbela za Zdravljico v dvorani Bonifika, je dobre nastope nadaljevala tudi drugi dan finalov po orodjih. Med najboljšo osmerico na gredi je prikazala še lepšo sestavo kot v kvalifikacijah in si z desetinko višjo oceno (12,700) nekoliko nepričakovano, a zasluženo priborila srebrno kolajno. Zmagala je Britanka Georgia-Mae Fenton (13,166).

»Meni je bilo pomembno le, da Lucija sestavo na gredi opravi brez napak, uvrstitev ni bil v ospredju. Sestavo je naredila lepše kot v kvalifikacijah in na koncu je pristala celo na drugem mestu,« je bila trenerka Nataša Retelj vesela predvsem dobrega nastopa svoje varovanke v luči priprav za bližnje evropsko prvenstvo, na katerem bo Hribarjeva tekmovala na vseh štirih orodjih, v mnogoboju.

Pozneje je Lucija nastopila tudi v finalu parterja, na katerem se ji je že poznala utrujenost štiridnevnega tekmovanja in je z 11,966 točke zasedla sedmo mesto. »Rekla bi, da je bila moja nedelja zelo uspešna, sploh na gredi, na kateri sem prikazala najlepšo sestavo letos in osvojila srebrno kolajno. Res sem vesela, da mi je to uspelo, še sploh na domači tekmi, na kateri sem neizmerno uživala,« je po nastopih povedala 23-letna Hribarjeva.

Kot je dodala, se ji je pri nastopu v parterju že poznala utrujenost. »Zelo sem vesela tudi za finale parterja. Sedmo mesto je lep dosežek, saj nisem merila na kolajno, ampak predvsem na dober nastop kot trening za evropsko prvenstvo naslednji konec tedna, ki se ga že veselim,« je dodala slovenska telovadka.

Med finalistkami je danes nastopila tudi Trtnikova, ki se je po daljši poškodbi uspešno vrnila na svetovno sceno. »Moj nastop se mi je zdel lepši kot v kvalifikacijah, ocena pa ni bila temu primerna. Ne glede na to je zame pomembno, da sem naredila dva lepa nastopa, ki sta pomembna za dober občutek pred evropskim prvenstvom,« je dejala 19-letna Ljubljančanka.

Pomagalo mu je tudi občinstvo

Kunst, ki je to sezono na preskoku navduševal že na svetovnih pokalih, je v finalu Kopra s 13,483 točke osvojil bronasto kolajno, svojo prvo na najvišji ravni tekmovanja. Zmagal je Tajvanec Tseng Wei-Sheng (13,883). »Sploh ni besede, s katero bi lahko opisal ta občutek,« se je takoj po nastopu smejalo Kunstu, ki se je v finale uvrstil s sedmim dosežkom, po kvalifikacijah pa samozavestno napovedal boj za odličja.

»Napovedal sem, da bom meril na kolajno, ker sem vedel, da imam veliko rezerve. Danes sem res dobro izkoristil to mizo, zdi se mi, da mi je pomagalo tudi domače občinstvo. Publika me je res dvignila in vse je bilo lažje,« je zaupal in pojasnil, da njegove napovedi o kolajni niso bile brez podlage. »Malo s takimi izjavami prepričujem tudi sebe, a po drugi strani dobro vem, česa vse sem zmožen. Vem, kako sem treniral zadnje dva ali tri mesece. Pa tudi vsi svetovni pokali so pokazali, da znam oba skoka res lepo narediti,« je dodal 23-letni telovadec, ki za novo sezono že pripravlja težji različici obeh skokov.

Med 26. do 31. majem bo v Leipzigu na sporedu evropsko prvenstvo.