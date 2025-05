Lucija ostala brez besed, Beno sprva trepetal, nato si je vendarle oddahnil

Slovenski telovadki Lucija Hribar in Zala Trtnik sta drugi dan kvalifikacij na svetovnem izzivu v Kopru zanesljivo opravili nastopa na gredi ter si s četrtim oziroma petim mestom zanesljivo priborili nedeljski boj za kolajne, Hribarjeva pa še na parterju. Med najboljšo osmerico se je uvrstil tudi Beno Kunst na preskoku, ki za nedeljo obljublja boj za kolajne.

Po izjemno uspešnem uvodnem dnevu svetovnega izziva v Kopru, ko so si finalne nastope pritelovadili Teja Belak in Tjaša Kysselef na preskoku, Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, Anže Hribar na parterju, Gregor Rakovič na konju z ročaji in Luka Bojanc na krogih, se je tudi drugi dan kvalifikacij v Areni Bonifika začel po okusu domačih ljubiteljev gimnastike.

Tako Lucija Hribar (12,600 točke) kot Zala Trtnik (12,500) sta se zanesljivo uvrstili v nedeljski boj za kolajne na gredi, Hribarjeva je bila nato s četrtim dosežkom kvalifikacij (12,533) uspešna še na parterju.

»Z današnjim dnem sem zelo zadovoljna, saj sem se uvrstila v dva finala. Nimam besed, tega res nisem pričakovala, čeprav sem si to želela,« je po novih uspešnih nastopih dejala slovenska olimpijka iz Pariza, ki jo pred domačimi navijači čakajo kar trije boji za odličja.

Po uspešnem nastopu je bila vesela tudi 19-letna Trtnikova: »Zelo zadovoljna sem z današnjo prestavo, še sploh ker je to šele moja druga tekma, saj sem imela na začetku sezone težave s hrbtom. V kvalifikacijah sem se predstavila z lažjo vajo, saj za zdaj nisem imela dovolj časa, da bi se dobro pripravila za težjo sestavo.«

Za finale se še ni odločila, s katero različico sestave se bo predstavila. »Obe sem trenirala, vendar sem pri lažji bolj zanesljiva. V okviru priprave za evropsko prvenstvo pa si želim čim prej začeti tekmovati tudi s težjo,« je dodala.

Malo so mu nagajali tudi živci

Beno Kunst, ki se je to sezono že izkazal na svetovnih pokalih, je imel pred domačimi navijači precej več treme kot sicer na tekmovanjih najvišje ravni. Sprva je po neposrečenem nastopu trepetal za finale, na koncu pa si je lahko oddahnil, saj se je s sedmo oceno (13,299) uvrstil v nedeljski boj za kolajne.

»Nisem prikazal vsega po načrtu, a sem vesel, da sem pristal oba skoka. Moj cilj je bil, da naredim dobro oba skoka, prvi pa ni bil takšen, kot bi moral biti. Vseeno sem zadovoljen, priznam pa, da so mi živci nagajali zaradi domače tekme, na kateri se želiš še posebej izkazati,« je po nastopu povedal Kunst.

»Zelo sem vesel. Res sem naredil večjo napako pri prvem skoku, a se mi je vseeno uspelo uvrstiti med osem. V finalu pa seveda merim na stopničke, saj se lahko z dvema lepima skokoma prebijem na zmagovalni oder. Tako pri prvem kot drugem skoku imam še rezerve,« je pojasnil.

V kvalifikacijah droga je nastopil tudi Toni Kastelic, vendar je pri isti prvini dvakrat padel z orodja in z 9,800 končal pri repu nastopajočih. Ne glede na to moška reprezentanca še nikoli v zgodovini svetovnega pokala ni imela toliko finalnih nastopov, česar je bil vesel tudi selektor Sebastijan Piletič.

»Lepo je, da se nam obetajo boljši časi, saj rezultatsko zelo rastemo. Veliko mladih se je pridružilo reprezentanci, kar se pozna tudi tukaj v kvalifikacijah. V bistvu so vsi fantje dobro opravili svoje naloge, tako da se srečujemo s sladkimi problemi in končno lahko izbiramo, kdo bo šel na tekmovanje,« je bil v luči bližnjega prvenstva stare celine zadovoljen Piletič.

Jutri in v nedeljo v Kopru bodo sledili boji za odličja, ki se bodo v dvorani Bonifika oba dneva začeli ob 13. uri.