Tim Gajser naj bi podpisal za nepričakovano moštvo

Tim Gajser in Honda sta bila skupaj v dobrem in slabem od leta 2014, ko je zdaj 28-letni slovenski šampion v motokrosu debitiral v razredu MX2. Moštvo HCR in Tiga243 sta skupaj osvojila pet naslovov svetovnega prvaka, štiri v elitnem razredu MXGP, toda zdaj se očitno zgodba končuje.

Po poročanju portala MXBars je bilo že prej potrjeno, da bo Gajser, ki se počasi vrača po poškodbi in operaciji rame, iskal novo ekipo zaradi proračunskih rezov v moštvu HRC. Že tedne so krožile govorice, da Ducati agresivno snubi slovenskega zvezdnika, v katerem vidi popolnega vodjo za svoj rastoči program MXGP.

Kje bo kariero nadaljeval Gajser?. FOTO: Leon Vidic

Toda v novem preobratu je pricurljala v javnost neuradna novica, da je Gajser že konec prejšnjega tedna podpisal za Yamaho. Po besedah vira MXBars je dogovor verodostojen, vendar bo treba počakati na uradno objavo.

Ta sprememba bi lahko zaznamovala začetek novega poglavja v Gajserjevi karieri, mu dala nov zagon in željo po dokazovanju, koristna pa bi bila tudi za motokros, saj so dirke v zadnjem času postale manj zanimive.

Za tovarniško Yamaho v tej sezoni vozijo Calvin Vlaanderen, Maxime Renaux in Jago Geerts, vendar so daleč od vrha. Po zadnjih informacijah pa naj bi moštvo Honde okrepil Gajserjev veliki tekmec zadnjih let Jeffrey Herlings, član KTM.

Gajser se na novico ni odzval. Včeraj je na instagramu objavil video, kako uživa na treningu.