Jezni Gajser: Naš šport je dovolj nevaren tudi brez tega (VIDEO)

Najboljši motokrosist na svetu Tim Gajser je imel srečo v nesreči, saj kljub grdemu padcu v drugi vožnji na VN Švice ni utrpel zloma, si je pa izpahnil ramo in ni še znano, koliko časa bo okreval. Zvezdnik Honde je čakal kar 30 minut na primerno zdravniško oskrbo, legendarni Antonio Cairoli pa je okrcal prireditelje in izjavil, da bi moralo biti v motokrosu bolje poskrbljeno za varnost. Tik ob progi je bil namreč kup zemlje, ki ni imel tam česa iskati in je predstavljal nevarno past.

Čeprav je Gajser v Frauenfeldu osvojil zgolj 31 točk za drugo mesto v kvalifikacijah in drugo mesto v prvi vožnji, je zadržal vodstvo v razredu MXGP in ima pred Francozom Romainom Febvrom (Kawasaki) 27 točk prednosti. VN Švice je dobil 18-letni Belgijec Lucas Coenen (KTM), najmlajši zmagovalec v konkurenci 450-kubičnih motorjev.

»Težek dan v službi. Danes se ni izšlo po načrtu. Majhna napaka je prinesla katastrofo, potem ko sem naletel na kup zemlje tik ob robu steze. Zelo sem jezen, ker mislim, da bi se bilo mogoče temu izogniti. Po oskrbi na progi sem moral v velikih bolečinah čakati 30 minut. Ko sem končno prišel v zdravstveni center, je rentgen pokazal, da ni zloma, sem pa imel ves čas izpahnjeno ramo. Upam, da je ta incident zadnji te vrste, naš šport je dovolj nevaren tudi brez dodatnih nevarnosti ob progi,« je na instagramu zapisal petkratni svetovni prvak, ki je bil pred padcem na drugem mestu. Ko se je pobral, je želel nadaljevati dirkanje, vendar je hitro spoznal, da to ne bo mogoče.

»Zdaj grem domov na nadaljnje preiskave in okrevanje pred nadaljevanjem sezone. Hvala ekipi in vsem navijačem za besede podpore,« je še zapisal Tiga243. Naslednja dirka bo 4. maja na Portugalskem.