Gajser prestal operacijo, a še razmišlja o vrnitvi (VIDEO)

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser, ki si je prejšnji teden vnovič izpahnil ramo, je moral prekiniti sezono. Kot so danes sporočili iz njegove ekipe Honda, je slovenski as že uspešno prestal operacijo poškodovane desne rame, tako da je sanj o novem naslovu zanj konec. Manjkal naj bi več tednov, a še razmišlja o vrnitvi v tej sezoni.

Gajser se je prvič poškodoval po padcu na dirki 21. aprila. Neprijeten incident na dirkališču Frauenfeld sprva ni kazal tako resne prognoze, so zapisali pri Hondi, vendar so v ekipi po poskusu fizioterapije za izboljšanje rame ugotovili, da je operacija najboljša možnost. To pomeni, da je Gajserjevih želja po novem naslovu zdaj konec, čeprav je v začetku sezone na treh dirkah zmagal in si v SP privozil skoraj 50 točk naskoka pred zasledovalci, tako da je vse kazalo na šesti naslov svetovnega prvaka za Slovenca.

Namesto tega bo zdaj po sredini operaciji nekaj tednov na stranskem tiru, ko se bo njegovo telo zdravilo, pri čemer bo sodeloval s svojo zdravniško ekipo, da bo vse opravljeno pravilno. Vrnitev na dirke bi namreč Gajser rad pričakal dobro pripravljen.

»Danes sem prestal operacijo. Malo sem žalosten, da ta čas ne sedim na motorju v pripravah na naslednjo dirko. Žal nisem imel nobene druge možnosti kot operacijo, če želim na motorju spet sedeti dobro pripravljen. Poskusil sem vse drugo, vendar rama enostavno ni bila dovolj stabilna, tako da je bila operacija zame edina rešitev,« je v videosporočilu preko Instagrama iz bolniške postelje sporočil slovenski as in se zahvalil zdravnikom ter ekipi za dobro oskrbo ter navijačem za lepe želje.

Kot je 28-letni dirkač dodal za spletno stran svoje ekipe, se želi čim prej vrniti na motor, še to sezono, in je zdaj osredotočen zgolj na čim boljše okrevanje. »Zelo sem razočaran, ker sem potreboval operacijo, saj to pomeni, da letos ne morem osvojiti naslova. Za okrevanje za zdaj časovni okvir še ni določen, vendar bom izpustil številne dirke in tudi ko se vrnem, bo trajalo nekaj časa, da bom spet dirkal na najvišji ravni,« je še menil Gajser.

Gajser uživa podporo Honde

»To sezono sem se počutil zelo dobro in mislim, da se je to poznalo pri mojih dosežkih in tem, kako udobno sem vodil v svetovnem prvenstvu, a to je motokros in na žalost se lahko kadarkoli zgodi karkoli. Upam, da se vrnem pozneje na dirkah še to sezono,« je dodal.

Direktor ekipe Marcus Pereira de Freitas je ob tem povedal, da nikoli ni lahko slišati novice, da tvoj dirkač potrebuje operacijo. »Nikoli ni lahko sprejeti takšne novice, še posebej, če gre za najboljšega dirkača s precejšnjo prednostjo v svetovnem prvenstvu. Vendar so bile to karte, ki smo jih dobili po Timovi nesreči v Švici, in jih moramo sprejeti. Zdaj je bil operiran in je na poti okrevanja. Ne vemo še, kdaj se bo vrnil, vendar ima vso našo podporo. Seveda pa je to veliko razočaranje za celotno Hondo HRC,« je dejal direktor.