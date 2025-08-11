Timi Zajc bo skakalne smuči zamenjal za reli dirkalnik

Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc bo skupaj z Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom izpustil uvodni del poletne skakalne sezone, po besedah glavnega trenerja reprezentance Roberta Hrgote pa se bodo na tekme vrnili konec septembra v italijanskem Predazzu.

Do takrat naši šampioni trenirajo po posebnem programu, v prostem času pa imajo čas tudi za druge aktivnosti. Znano je, da je Timi Zajc velik ljubitelj motošportov, prihodnji teden pa ga v Žalcu čaka prav poseben izziv. Nastopil bo na reliju za državno prvenstvo dolina zelenega zlata, kjer bo predvsem želel varno priti do cilja.

Zajc, ki sicer prihaja iz Hramš pri Dobrni, je najprej moral dobiti licenco za dirkanje, kasneje pa mu je nastop odobril tudi selektor Hrgota: »Težko se je vse poletje osredotočati samo na skoke, jaz sem bolj takšen človek, da se moram vmes malo odmakniti, malo prevetriti glavo na drugačen način,« je ob prvemu testiranju dirkalnika povedal za TV Slovenija.

Timi Zajc spada med najboljše letalce na svetu, vedno pa se dobro znajde tudi na drugih tekmovanjih. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Z avtomobilom idrijskega IK Racinga se je prvič srečal prejšnji teden v Črnem vrhu nad Idrijo, občutki pa so bili dobri: »Pravzaprav je občutek kar podoben kot na velikanki, imaš tisto strahospoštovanje, nisi preveč pogumen, adrenalina je zelo veliko,« je dirkanje s smučarskimi skoki primerjal Zajc.

Ob njem bo sedel prijatelj Zmago Logar, ki je na sovozniškem sedežu odpeljal že veliko relijev. Med drugim je zapiske bral tudi Aleksu Humarju, enemu najuspešnejših slovenskih dirkačev in petkratnemu državnemu prvaku v reliju. »Zmago ima veliko izkušenj že od prej. Celotna ekipa mi veliko pomaga, me uči, da lahko nenehno postopoma napredujem,« je povedal Zajc.

Po treh dirkah slovenskega prvenstva sicer vodi Rok Turk, ki ima udobno prednost pred mladim Markom Škuljem, tretji je Igor Hrženjak. Marko Grossi je bil na prvih dveh relijih državnega prvenstva v Vipavski dolini in Velenju precej blizu Turku, v Železnikih pa ga je zaustavila huda nesreča. Do konca sezone, ki se novembra tradicionalno zaključuje na idrijskih cestah, so še štiri preizkušnje.