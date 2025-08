Finskega šampiona je bilo tudi malo strah, proslavljal bo do jutra

Kar težko je verjeti, toda finski zvezdnik Kalle Rovanperä (toyota yaris), dvakratni svetovni prvak v reliju (2022 in 2023), je dejansko prvič slavil zmago na legendarni domači dirki »tisočerih jezer«. Z izjemno predstavo je navdušil svoje številne navijače in poskrbel za praznično vzdušje Toyotinega moštva, v katerem prešerno proslavljajo petkratno zmago.

»Leteči Finec« je svojo prevlado potrdil tudi z najboljšim časom na zadnji hitrostni preizkušnji, tako imenovanem "power stageu", s čimer si je zagotovil dodatne točke za svetovno prvenstvo. »Občutki so neverjetni! To zmago smo zares krvavo potrebovali. Vložil sem ogromno truda in ves konec tedna dirkal na skrajni meji. Priznam, da me je bilo, ko sem izvedel za težave z gumami pri drugih dirkačih na 'power stageu', kar strah,« je priznal vidno ganjeni Rovanperä.

V cilju je imel 39,2 sekunde naskoka pred svojim drugouvrščenim japonskim moštvenim sotekmovalcem Takamoto Kacuto, Toyotino slavje pa so dopolnili tretjeuvrščeni Francoz Sebastien Ogier (+ 45,1), četrtouvrščeni Valižan Elfyn Evans (+ 48,1) in petouvrščeni Finec Sami Pajari (+ 1:18,8). Najboljši Hyundaijev dirkač je bil Belgijec Thierry Neuville (+ 2:01,5) šele na šestem mestu.

Kalle Rovanperä ni skrival navdušenja po krstni zmagi na reliju po Finski. FOTO: Valtteri Vainio/AFP

Ob koncu se je 24-letni zvezdnik iz Jyväskyläja zahvalil vsem svojim privržencem, ki so ob cestah ustvarili nepozabno vzdušje. »Zares hvala vsem navijačem, podpora je bila popolnoma nora. Danes bomo v Jyväskyläja proslavljali do jutra – vsi ste vabljeni!« je v smehu še dejal Rovanperä, ki se je v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo povzpel na drugo mesto. Za vodilnim Evansom zdaj zaostaja za vsega tri točke.

Za Toyoto je bil to izjemen konec tedna, saj so njeni dirkači – kot že omenjeno – osvojili prvih pet mest, kar je prava redkost v zgodovini relija. Naslednja dirka najvišje ravni bo konec tega meseca v Paragvaju.