Tine Urnaut: Naredili bomo vse, da si zagotovimo preboj med najboljših osem

Slovenska odbojkarska reprezentanca je bila na uvodnih dveh turnirjih lige narodov v Rio de Janeiru in Burgasu polovično uspešna. Štirim zmagam so dodali štiri poraze, v Ljubljani pa si bodo prihodnji teden na domačem terenu poskusili izboriti mesto na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki bo med 30. julijem in 3. avgustom na Kitajskem. V Stožicah bo naša izbrana vrsta tekmovala proti Kanadčanom, Nizozemcem, Italijanom in Srbom.

V 18-članski ligi narodov Slovenija trenutno zaseda 12. mesto, uvrstitev med prvih sedem pa je še vedno povsem realna možnost. V vodstvu je Brazilija, ki si je privoščila le en spodrsljaj. S po dvema sledita Poljska in Italija, tri pa imajo Japonska, Francija, Ukrajina in Argentina. Sledi šest reprezentanc s po štirimi porazi, med njimi pa so tudi Slovenci. Na dnu so Kanada, Kitajska, ki ima kot gostiteljica že zagotovoljeno mesto na zaključnem turnirju, Turčija in Srbija.

Kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut je bil na novinarski konferenci realističen: »Naša ekipa je po lanskih olimpijskih igrah v Parizu doživela kadrovske spremembe. Reprezentanci se je pridružilo veliko mladih in novih igralcev, ki potrebujejo čas, da se privadijo na sistem igre in taktiko. Veliko vadimo in se o tem pogovarjamo znotraj ekipe, a kot sem dejal, celoten proces pomlajevanja terja določen čas.«

V Stožicah gre pričakovati veliko poljskih navijačev, upamo pa, da bo na tribunah tudi veliko Slovencev. FOTO: Joze Suhadolnik/Delo

Z njim se strinja tudi italijanski strateg na slovenski klopi Fabio Soli: »To ni enostavna naloga, ne samo zame, temveč tudi za igralce in vse znotraj naše ekipe. Celoten proces zahteva veliko potrpežljivosti in dela, a iskreno upam, da bomo postopoma rasli in z majhnimi koraki prišli do visoke ravni, kar si vsi želimo,« pravi Soli, ki bo v Ljubljani lahko računal tudi na izkušena Gregorja Ropreta in Alena Pajenka.

Urnaut je na zadnjem turnirju v Burgasu zaradi bolezni manjkal, reprezentanci se spet priključuje tudi Žiga Štern: »Vedno sem vesel, ko igramo pred domačimi gledalci. Za vse nas je to velik užitek ter izziv in naredili bomo vse, da si v Stožicah zagotovimo preboj med najboljših osem,« dodaja kapetan.

Slovenci se bodo najprej srečali s Kanadčani, ki so doslej zbrali tri zmage in pet porazov, tudi oni pa so trenutno ravno v fazi6 pomlajevanja ekipe: »Naša ekipa je mlada in neizkušena ter se še rezultatsko lovi. Po drugi strani zdajšnji kader igra skupaj že od svojega 15. ali 16. leta in je dobro povezan, kar bomo skušali izkoristiti na turnirju v Ljubljani,« pravi njihov igralec Brodie Hofer.

Še skromnejši so bili doslej Nizozemci, ki so sedmim porazom dodali le eno zmago. Po besedah njihovega igralca Wessla Keeminka so dobro izkoristili dvotedenski premor med bolgarskim in slovenskim turnirjem, zato v Ljubljano prihajajo samozavestni.

Slovenci ob zmagi nad Bolgari v ligi narodov. FOTO: VNL

V Ljubljano se vrača nekdanji slovenski in zdaj srbski selektor Gheorghe Cretu, ki si želi s svojo reprezentanco obstati v ligi narodov. Glede na dosedanjo statistiko bo za našo izbrano vrsto najtežji izziv Italija, s katero se bodo Slovenci srečali prihodnjo soboto. V sredo bodo igrali proti Kanadi, v četrtek proti Srbiji, nedelja bo rezervirana za dvoboj s Srbijo. Vse tekme se bodo začele ob 20.30.