Nov priklon slovenski odbojki, v Stožicah smetana vsaj še dve leti

Slovenska odbojkarska reprezentanca se v teh dneh pripravlja na domači turnir lige narodov v Stožicah. Selektor Fabio Soli ima pri sestavi moštva še nekaj težav, Jani Kovačič se bo vrnil tik pred zdajci, tudi povratnika Gregor Ropret in Alen Pajenk zaenkrat še vadita v fitnesu, a bosta nared za domači turnir.

Gledalce, ki bodo od 16. do 20. julija lahko uživali ob gostovanju Kanade, Nizozemske, Italije in Srbije, je še dodatno razveselil predsednik odbojkarske zveze Metod Ropret. Potrdil je, da bodo Stožice turnir lige narodov ob lanski in letošnji gostile vsaj še v prihodnjih dveh sezonah.

»Tako dolge pogodbe o sodelovanju ni podpisal še nihče, tudi to kaže na izjemen ugled, ki ga uživa Slovenija,« je pojasnil Ropret.

Predsednik OZS Metod Ropret je po prvih tednih navdušen nad selektorjem Fabijem Solije. Daljši pogovor z Ropretom lahko preberete v sobotnem Delu. FOTO: Dejan Javornik

»Vsi se veselimo tega turnirja, nestrpno ga pričakujemo, motivacija bo na vrhuncu. Pred nami so štiri res težke tekme, vedno bolj nam je domača naša igra, odlično bomo pripravljeni. Kako bodo šle tekme? Počasi, osredotočiti se moramo na Kanado in nato razmišljat dalje. Če bomo dobro oddelali na prvi tekmi, bo vse lažje. Če bomo mlačni, pa bo težko, želim si, da bo z nami veliko navijačev, ki nam bodo dali dodatno podporo. Če odpravimo brezglave napake iz Bolgarije, bomo blizu,« napoveduje pomočnik kapetana Jan Kozamernik.