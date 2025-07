Za slovensko reprezentanco ni nemogoče nič, tudi kolajna na SP ne

V nadaljevanju:

Cmok v grlu po nesrečnem koncu olimpijskega turnirja, kjer je Slovenijo v četrtfinalu ugnala (pre)močna Poljska, je bil odveč. Odbojkarska pravljica se ni zaključila, v tem poletju slovenska izbrana vrsta z novimi imeni piše zanimivo novo poglavje. A tudi junaki minulega desetletja še niso rekli zadnje, Tine Urnaut, Gregor Ropret, Alen Pajenk in soigralci bodo od 16. do 20. julija znova nosili slovenski dres v Stožicah. Prihajajoči turnir lige narodov na domačih tleh je prvi vrhunec sezone, glavni bo septembrsko svetovno prvenstvo na Filipinih. O izzivih organizacije novega odmevnega dogodka, sodelovanju s selektorjem Fabijem Solijem in klubski sceni, ki se prebuja, smo se pogovarjali s predsednikom odbojkarske zveze Metodom Ropretom.

- zakaj je Soli prava izbira za selektorja

- s čim je Slovenija prepričala mednarodno odbojko in pridobila zaupanje

- zakaj zlata generacija še ni rekla zadnje

- ACH, ženska reprezentanca, organizacija turnirjev, ...