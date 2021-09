Tretji preizkus za slovenske odbojkarje na EP bodo Belorusi

Tekmeci bodo Belorusi, tekma bo spet zelo pomembna, saj si Slovenci po porazu s Češko tudi z zmago proti Črni gori niso posebej olajšali položaja. Beloruse bo treba premagati, da jim napredovanja v izločilne boje ne bo treba reševati proti Bolgarom in Italijanom, pred začetkom tekmovanja ekipam, ki naj bi bili na papirju glavni konkurentki Sloveniji za prvo mesto v skupini B. To še vedno ni nedosegljivo, a bo za to v nadaljevanju prvenstva treba zaigrati še bolje kot proti Črni gori.



»Tekma bo težka, tako kot tudi vse druge na evropskem prvenstvu. Belorusijo zelo dobro poznamo, proti tej ekipi smo že igrali in jo tudi premagovali. Ampak to je zdaj preteklost, pred nami je nova zgodba. Ohraniti moramo fokus, ki smo ga uspeli najti na tekmi proti Črni Gori in še stopnjevati našo igro. Zadovoljen sem bil z začetnimi udarci, bolje sta delovala blok in obramba, a to še ni naša raven. Morali bomo napredovati in že proti Belorusom od prve točke naprej pritiskati,« je dejal selektor Alberto Giuliani.

Pristop s tekme proti Češki se ne bo več ponovil

Z Belorusi so se Slovenci nazadnje pomerili leta 2019 na kvalifikacijskem turnirju za ligo narodov in na evropskem prvenstvu ter obakrat zmagali, a v našem taboru poudarjajo, da to ni nikakršno zagotovilo, da se bo zgodba ponovila tudi letos.



»Na tekmi proti Češki se nam je maščevalo, da pristop ni bil takšen, kakršen bi moral biti. Mislim, da se nam kaj takega ne sme več zgoditi in se nam tudi ne bo. Preveč smo bili samozavestni, preveč smo bili sproščeni. Nobena ekipa nam ne bo ničesar podarila in za naš pristop smo bili že kaznovani. Tega se zavedamo, odigrati moramo na najvišji možni ravni, proti Belorusiji in tudi proti vsem preostalim,« bolj zavzeto igro kot proti Češki obljublja Dejan Vinčić.

