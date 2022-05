Tudi na Rodosu solidna bera kolajn na svetovnem prvenstvu

Po dveh letih se na šahovski tekmovalni koledar ponovno vračajo uradna mednarodna tekmovanja v mladinskih konkurencah. V zadnjih dveh letih so bila namreč zaradi koronavirusa domala vsa odpovedana oziroma prestavljena na svetovni splet. Slednje je sicer predstavljalo določeno »tolažbo«, a je velika večina brez dvoma komaj čakala na vrnitev tekmovanj v živo.

Prva letošnja preizkušnja je bilo prejšnji teden končano svetovno prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu v kategorijah od 8 do 18 let, ki so ga priredili na grškem otoku Rodosu. Udeležilo se ga je več kot 330 šahistk in šahistov iz 40 držav, Slovenija pa je imela 16 svojih predstavnikov. Med njimi je bila večina naših najboljših upov z najobetavnejšim mladincem Janom Šubljem na čelu. Tekmovanje je naši državi že prineslo številne kolajne in visoke uvrstitve, tako da so bila podobna pričakovanja pred začetkom prisotna tudi tokrat.

3 kolajne so osvojili mladi slovenski šahisti na SP na Rodosu, vse tri z bronastim leskom.

Mladi nas tudi tokrat niso razočarali, saj so se domov vrnili s tremi odličji, vsa tri pa imajo bronasti lesk. Prvo si jo priborila Taja Guid v kategoriji deklet do 14 let v pospešenem tempu. Tri leta mlajša Anja Beber je med dekleti do 12 let v hitropoteznem tempu ponovno potrdila, da se razvija v eno najboljših igralk svoje starostne skupine. Lanskemu naslovu evropske prvakinje v hitropoteznem šahu do 10 let je letos dodal bron s svetovnega prvenstva, za nameček tokrat še v starejši kategoriji.

Med fanti je Jan Šubelj upravičil vlogo našega glavnega aduta. Pospešeni del tekmovanja je sicer končal na nehvaležnem četrtem mestu, zato pa se je do kolajne prebil v najhitrejši disciplini. Jan bo prvo ime slovenske mladinske reprezentance na evropskem ekipnem prvenstvu do 18 let, ki bo julija potekalo v Solunu, ob tem pa nedvomno sodi tudi v člansko reprezentanco, ki jo prav tako poleti čaka nastop na šahovski olimpijadi v indijskem Čenaju.

Dobri dosežki so vsekakor dobra spodbuda in motivacija pred najpomembnejšimi tekmovanji v standardnem šahu.

Novi izzivi na obzorju

Poleg nosilcev kolajn so nas z visokimi uvrstitvami razveselili tudi drugi naši šahisti. Med fanti so bili to predvsem Rudi Olenik Čampa do 16 in Matic Lavrenčič do 14 let, ki sta bila peta v pospešenem tempu, ter Matic Nareks, šesti v konkurenci do 16 let. Slednji je bil nato v igri za odličje tudi v hitropoteznem tempu, a je končal na petem mestu. Med dekleti se je Vesna Mihelič do 16 let dvakrat uvrstila na sedmo mesto, prav tako sedma pa je bila v pospešenem tempu Pia Marie Ružič v najstarejši skupini deklet.

Ti in še drugi dobri dosežki kažejo, da kljub neugodnim razmeram zaradi pandemije, naši mladi tekmovalci ohranjajo raven rezultatov, ki smo je bili od njih vajeni. To je vsekakor dobra spodbuda in motivacija pred najpomembnejšimi tekmovanji v standardnem šahu, ki jih letos še čakajo in na katerih brez dvoma lahko pričakujejo precej močnejšo konkurenco kot tokrat. Med njimi je že omenjeno julijsko evropsko ekipno prvenstvo do 18 let, jeseni pa bosta na sporedu še posamično svetovno in evropsko prvenstvo v kategorijah od 8 do 18 let. Prvo bo septembra v romunski Mamaji, drugo pa novembra v turški Antalyi.