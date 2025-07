Tudi reprezentant se ni mogel upreti vabilu Rusov

Slovenski odbojkarski reprezentant Žiga Štern bo kariero nadaljeval v Rusiji. Po sezoni 2024/25, v kateri je igral za poljski Skra Belchatow, bo 31-letnik v novi nosil dres zasedbe Jeniseja iz Krasnojarska, so sporočili iz krovne slovenske odbojkarske zveze.

Sprejemalec, ki te dni v dresu slovenske izbrane vrste nastopa na turnirju elitne lige narodov v Ljubljani, je našel novega delodajalca.

Nosil bo dres ruskega prvoligaša Jeniseja, s katerim se je dogovoril za enoletno sodelovanje. Jenisej je v minuli sezoni v ruskem prvenstvu zasedel deveto mesto.

Za Šterna bo to že deveta sezona na tujem. Potem ko se je iz matičnega Svita iz Slovenske Bistrice prek Žužemberka, Calcit Volleyja in ACH Volleyja pred sezono 2017/18 podal v francoski Tours, ga je odbojkarska pot vodila še v Italijo, Turčijo, Grčijo, Nemčijo in na Poljsko.