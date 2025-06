V Burgasu namesto setov dragocene izkušnje in motiv za Stožice

Pogled na seznam odsotnih v slovenski odbojkarski reprezentanci razkrije več kot imena, ki na parketu nosijo slovenski dres. Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Klemen Čebulj, Žiga Štern ... Menjava generacij je po zaključku olimpijskega cikla v polnem teku, pomlajena in premešana Slovenija se na drugem turnirju lige narodov v Burgasu ni ustrašila slovitih tekmecev. Bolgari so leteli na krilih navijačev (1:3), proti Franciji so bili veliko bližje, kot kaže izid (0:3), žal jim je lahko le tekme z Japonsko. Naslednja postaja – Stožice.

Stavite na svojega favorita za zmago v odbojkarski ligi narodov, kjer se za vrh poteguje tudi Slovenija.

Selektorji tujih odbojkarskih velesil so v minulih letih uvodne turnirje lige narodov izkoristili za nabiranje izkušenj in razširili igralski kader. Slovenija te možnosti ni imela, prek lige narodov in uvrstitve na svetovni lestvici je lovila (in ujela) pot pod olimpijske kroge v Pariz, zato je bilo vsako tekmo potrebno odigrati na polno. V novem olimpijskem ciklu je naloga Fabia Solija jasna. »Imamo veliko talenta, a nimamo izkušenj in zato se dogajajo napake. V prvi vrsti želimo ponuditi priložnost mladim, seveda želimo tudi rezultat, ki pa ni glavnega pomena,« se novi selektor zaveda, da bo vrhunec letošnje reprezentančne sezone prišel na vrsto šele v drugi polovici septembra, ko bodo Filipini gostili svetovno prvenstvo.

V Burgasu so se Slovenci predstavili v novi podobi, priložnost je proti Franciji dobil tudi Grega Okroglič, naslednik nepogrešljivega Janija Kovačiča na mestu prostega igralca. Bolgarom z veliko bolj izdelano reprezentanco – gradijo jo tri sezone – niso bili kos, proti Franciji so slovenski mladeniči pokazali razkošen talent. Vse tri nize so izgubili za dve točki, v drugem so zapravili dve zaključni žogi. »Začeli smo dokaj dobro in se borili za vsako točko, a smo na koncu premagali sami sebe z lastnimi napakami. Na servisu niti nismo preveč tvegali, a smo vseeno naredili veliko napak, predvsem v protinapadih pa nismo bili dovolj učinkoviti in to nas je stalo zmage,« se »starešina« Tonček Štern zaveda, kaj najbolj pesti Slovenijo.

16 točk je Nik Mujanovič dosegel ob porazu z Japonsko

Boleče, a dragocene lekcije

Preveč podaj konča za hrbtom sprejemalca ali korektorja, dobrega dela v polju zato Slovenci ne nadgradijo s t.i. break točkami po nasprotnih napadih. Igra proti Franciji je bila dobra iztočnica za prihodnost, zaključek drugega niza pa pokazatelj, zakaj so takšni dvoboji nujni. Prej zelo dobremu Okrogliču so se ob dveh zaporednih servisih zvezdnika Antoineja Brizarda zatresle roke in niz je splaval po zlu. Drugače kot na igrišču se izkušenj ne da dobiti, naslednjič bo veliko lažje, četudi tekmovalnemu selektorju Soliju (s Trentinom je bil letos italijanski prvak) na obrazu piše, da ga napake žrejo. »Čakamo, da pridemo v težave, šele nato se začnemo boriti. Pripravimo si veliko priložnosti, a jih ne znamo izkoristiti, zato proti ekipi, kakršna je Francija, ne moremo osvojiti niza. Želim, da fantje ne gledajo na semafor, da igrajo odbojko, kot jo želimo igrati,« je bil jasen 45-letni Italijan.

Veliko razlogov za zadovoljstvo, a tudi za razočaranje imajo v slovenskem taboru. Foto VNL

Na zadnji tekmi turnirja proti Japonski so Slovenci pokleknili ob silovitem ritmu, ki ga prinaša liga narodov. Tri tekme v manj kot 72 urah so bile proti tekmecem, ki so imeli na voljo dan odmora, preveč. V prvem nizu so še držali stik, nato so se tradicionalno neugodni Japonci razleteli po parketu in Sloveniji prizadejali še tretji poraz na turnirju, drugega brez osvojenega niza.

Pričakovanja pred potjo v Burgas so bila višja, nova priložnost je za vogalom. Naslednji turnir bodo od 16. do 20. gostile Stožice, nasprotniki bodo atraktivni: Kanada, Nizozemska, Italija in za konec še Srbija. Uvrstitev na zaključni turnir se Slovencem zaenkrat izmika, a ni nedosegljiva, s povratnikoma Žigo Šternom in Urnautom bo lažje. Zagotovo so poletne preizkušnje dobra naložba za naslednje turnirje, Nik Mujanovič in Rok Možič se navajata na vlogi nosilca igre, priložnost dobro izkorišča tudi Rok Bračko, ko se vrne še Ropret, bo vsem na parketu lažje. Prihodnost slovenske odbojke, tako kratko kot dolgoročna, obeta.