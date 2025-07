Prva naloga opravljena, Slovenci imajo v Stožicah skrito orožje

V nadaljevanju:

Vrhunska odbojka se je vrnila v Stožice, zmagoviti občutek pa v roke slovenskih igralcev. V prvem nizu proti Kanadi so se še lovili, nato pa ujeli pravi ritem igre in začeli mleti Kanadčane. Tekmeci se niso predali, a so Slovenci zasluženo in zanesljivo zmagali s 3:1 in vse tri pomembne točke so ostale doma.

Prvi del naloge so domači igralci opravili z odliko, Kanadčani so jim dihali za ovratnik. »Če te tekme ne bi dobili, bi lahko kar pozabili na zaključni turnir. Vsako tekmo želimo zmagati, gledalci so bili izvrstni, čeprav v Bolgariji nismo igrali tako dobro. Zdaj si želimo osem zmag, no, morda vsaj sedem, bomo videli, če bo dovolj,« Možič niti pred dvobojem z Italijani ne želi razobesiti bele zastave.

- kje v igri še vidi pomanjkljivosti Rok Možič

- na kaj bo treba biti pozoren proti Nizozemski

- zakaj bo selektor Soli prisiljen v menjavo