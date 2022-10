Turka uvodni dan usodna za Slovenca

Slovenska judoista Maruša Štangar in David Štarkel, ki sta se od naših prva predstavila občinstvu na svetovnem prvenstvu v Taškentu, sta hitro končala svoje nastope. Štarkel je izgubil svoj uvodni dvoboj v kategoriji do 60 kilogramov, Štangarjeva pa drugega v kategoriji do 48 kilogramov.

Za oba sta bila – zanimivo – usodna Turka. Štarkel je moral v prvem krogu z vazarijem priznati premoč Salihu Yildizu, bronastemu z mladinskega svetovnega prvenstva leta 2019 v Marakešu, od Štangarjeve, ki je bila uvodoma z vazarijem boljša od Izraelke Tamar Malca, pa je bila z enakim izidom boljša Tugce Beder, mladinska evropska podprvakinja iz Sofije 2018.

Jutri slovenskih judoistov ne bo na blazinah, v soboto se bosta nanje podala Bežigrajčana Kaja Kajzer (do 57 kg) in Martin Hojak (do 73 kg). Zanimivo, da se bosta oba za začetek pomerila s Poljakoma. Kajzerjeva se bo v uvodnem krogu pomerila z Julio Kowalczyk, bronasto s svetovnega prvenstva leta 2019 v Tokiu, Hojak pa z Wiktorjem Mrowczynskim.

Nagradni sklad svetovnega prvenstva v Taškentu sicer znaša milijon evrov.