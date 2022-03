Ujete tisočinke (28. 2.-6. 3.)

Odpri galerijo

Tudi letos so v Leadvillu v Koloradu izpeljali že 74. različico tekmovanja Leadville skijoring. Dahl (na fotografiji) tekmuje že 27 let zapored in v ekipi sodeluje s svojima sinovoma. Smučarski joring, ki izvira iz Skandinavije, se je z leti prilagodil tako, da ekipo sestavljata tekmovalec in smučar. Smučar mora za točke premagovati skoke, slalomska vratca in s kopjem ujeti čim več obročkov. V Leadvillu, najvišje ležečem mestu v Severni Ameriki z nadmorsko višino 3 094 m, skijoring poteka že od leta 1949. Foto: Jason Connolly/Afp