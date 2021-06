Urnaut na Poljsko, Pajenk iz Francije v Grčijo

Številni slovenski odbojkarski reprezentanti so med uspešnimi nastopi v zgodovinski prvi sezoni lige narodov že dobili nove delodajalce. Kapetan Tine Urnaut bo okrepil poljski Jastrzebski Wegiel, v tujini pa ostaja tudi Alen Pajenk, ki bo oblekel dres pirejskega Olympiakosa. Gregor Ropret po sezoni pri ACH Volleyju spet odhaja v tujino, in sicer nazaj v Francijo k Cambrai Volleyju.



»Gre za dobro organiziran klub z visokimi ambicijami. Tudi sam si želim vedno igrati odbojko na najvišji možni ravni in upam, da bomo imeli dobro sezono. Želim si, da bi se tudi gledalci vrnili na tribune in da bomo skupaj spisali nekaj lepih zgodb,« je Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) prenesla izjavo Urnauta, ki se je o organiziranosti kluba pozanimal pri Mitji Gaspariniju in Alenu Pajenku, ki sta že nosila dres dvakratnih državnih prvakov. Na Poljskem že igrata tudi Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, pri Asseco Resoviji ju vodi selektor Alberto Giuliani.



Pajenk, dosedanji član francoskega kluba Stade Poitevin Poitiers, bo kariero nadaljeval v najuspešnejšem grškem kolektivu: »Vesel sem, da sem podpisal pogodbo z Olympiakosom, klubom z dolgo in bogato zgodovino. Prepričal me je dober projekt z visokimi ambicijami. Želim si zmagovati in upam, da bomo skupaj dosegli veliko dobrih rezultatov. Prav tako si želim, da bi se v dvorane v čim večjem številu vrnili tudi navijači. Vemo namreč, da so navijači Olympiacosa zelo strastni in verjamem, da bi nas njihova podpora vodila tudi do novih odmevnih zmag.«

Reprezentanca ima prednost pred vsem

V Grčiji, kjer bo igral prvič v karieri, mu bosta pot prekrižala tudi Žiga Štern in Sašo Štalekar. Medtem, ko Pajenk zapušča Francijo, pa se tja vrača podajalec Ropret. Trenutno najboljši podajalec na lestvici elitne lige narodov bo nastopal za Cambrai Volley.



»Francosko prvenstvo že zelo dobro poznam in vem, da bo tudi tokrat zelo kvalitetno in izenačeno, tako da se veselim novega izziva. Ekipa bo skorajda nespremenjena, novinca bova le dva, poleg mene še korektor, tako da upam, da bomo uspeli ponoviti lanske predstave in se uvrstiti v končnico,« poudarja Ropret, ki ga z rojaki že septembra čaka nastop na evropskem prvenstvu, na katerem bodo branili srebrno odličje.



»Trenerji niso najbolj navdušeni, da igralci pozno prihajamo v klube, toda reprezentanca je tista, ki je najpomembnejša in ima prednost pred vsem. Takoj po evropskem prvenstvu se bom odpravil v Francijo, kjer bom imel le dober teden časa, da se privadim na novo okolje in soigralce, nato pa se bo že začelo prvenstvo, v katerem si želimo, da bi se prebili v končnico,« je pred nadaljevanjem lige narodov, Slovence v Riminiju čakajo Brazilija, Avstralija in Iran, še dodal Ropret.



