V Aragoniji po taktih bratov Marquez

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (na fotografiji, Ducati) je zmagal tudi na veliki nagradi Aragonije. Na osmi letošnji postaji za svetovno prvenstvo v razredu motoGP je za 1,107 sekunde prehitel drugouvrščenega mlajšega brata Alexa Marqueza (Ducati Gresini), tretji pa je bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je za Marcom zaostal za 2,029 sekunde..

Brata Marquez sta tako ponovila uspeh z včerajšnje šprinterske dirke, na kateri je Marc prav tako slavil zmago pred Alexom. »To je bil odličen konec tedna, vseskozi smo bili v prednosti, res pa je, da so nas tekmeci na vsaki preizkušnji bolj lovili in se nam približevali. Alex in Francesco sta bila danes že zelo blizu, a sem vseeno nadzoroval položaj. Nekaj posebnega je bilo z bratom proslavljati zmago pred tem občinstvom,« se je veselil Marc Marquez.

Marc Marquez je slavil novo zmago. FOTO: Pablo Morano/Reuters

Bagnaia si je spet okrepil samozavest

»Francesco je bil zelo hiter, jaz pa sem imel nekaj težav s prednjo pnevmatiko. A se je končalo dobro, celoten konec tedna je bil zelo uspešen,« je ocenil Alex Marquez.

Bagnaia je priznal, da si je s tretjim mestom znova okrepil samozavest: »Naredili smo nekaj manjših sprememb na motorju, ki so očitno delovale. Lovil sem Alexa, a tokrat ni šlo mimo njega, je pa pomembno, da sem svoj najboljši krog dosegel v predzadnjem krogu dirke.«

Marc Marquez se je z današnjim uspehom utrdil na vrhu skupne razvrstitve, v kateri ima po tokratni zmagi 233 točk, 32 več od Alexa. Tretjeuvrščeni Bagnaia zaostaja že za 97 točk. Naslednja preizkušnja bo čez 14 dni v Mugellu.