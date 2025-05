Dinastija Marquez najhitrejša tudi v Le Mansu

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagal v šprinterski dirki svetovnega motociklističnega prvenstva razreda motoGP v francoskem Le Mansu. Z zmago je spet prevzel vodstvo v seštevku sezone, kjer ima zdaj dve točki naskoka pred bratom Alexom Marquezom (Ducati Greisni), ki je bil tokrat drugi. Za starejšega Marqueza je to šesta zaporedna zmaga na šprintih v tej sezoni, dobil je prav vse šprinterske preizkušnje v 2025. Pred sobotno dirko je imel v SP točko zaostanka za Alexom, ki je pred 14 dnevi v Jerezu prvič v karieri slavil na klasični dirki.

Zdaj je na vrhu spet izkušenejši Marquez, brata pa sta spet poskrbela za dvojno zmago. Uspeh Ducatijevih voznikov je dopolnil njun rojak Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) na tretjem mestu. A dirkači z ducatiji so do najvišjih mest prišli šele po polovici dirke, ko so vsi prehiteli domačega aduta Fabia Quartararoja. Dirkač Yamahe je dopoldne dobil kvalifikacije, za njim sta se zvrstila oba Marqueza in Aldeguer.

Na dirki je Francoz tudi najbolje začel in ostal v vodstvu do šestega kroga, ko ga je najprej prehitel Marc Marquez, krog pozneje je uspešno napadel še Alex Marquez, nekaj več dela je imel z njim Aldeguer, a je tri kroge pred koncem tudi prišel mimo Francoza na tretje mesto. Manj uspešen je bil drugi tovarniški dirkač Francesco Bagnaia, ki je že v drugem krogu padel in končal v pesku. Ostal je pri 120 točkah v SP na tretjem mestu. Drugi Alex Marquez jih ima zdaj 149, prvi Marc Marquez pa 151.

»Fabio je bil super hiter in je močno pritiskal, a sem se iz kroga v krog počutil bolje in na koncu prišel do zmage. Pošteno povedano, počutim se odlično, a glavna dirka je šele čez en dan,« je za prireditelje dejal zmagovalec.

V nedeljo bo osrednja dirka razreda motoGP v Le Mansu na vrsti ob 14. uri.