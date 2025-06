Francoskemu šampionu na poti do novega podviga malo pred ciljem močno zastal dih

Francoski dirkaški šampion Sebastien Ogier (toyota yaris) je slavil tretjo letošnjo in skupno 64. zmago za svetovno prvenstvo v reliju, potem ko je v svojo korist odločil dirko po Sardiniji. In to kljub težavam, ki jih je imel na zadnji hitrostni preizkušnji, na kateri je v enem od zavojev izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in rahlo trčil v osamljeno drevo.

»Tam je bila tako globoka kolesnica, da sploh nisem mogel obrniti dirkalnika. Na srečo na tistem delu nisem imel visoke hitrosti,« si je oddahnil 41-letni Francoz, ki je imel še srečo, da je tam stalo drevo. Če ga ne bi bilo, bi ga verjetno odneslo po hribu navzdol. Na vprašanje, zakaj mu ta preizkušnja, na kateri je zmagal že petič, tako zelo ustreza, ni vedel odgovora. »Če sem iskren, ne vem, ceste pa so zelo zahtevne in imajo očitno značilnosti, ki so pisane mojemu načinu vožnje.«

Finski zvezdnik Kalle Rovanperä je zadnji dan kar letel po zraku. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Finski zvezdnik danes razred zase

V cilju je imel 7,9 sekunde naskoka pred drugouvrščenim Estoncem Ottom Tänakom (hyundai i20), tretje mesto pa je z zaostankom 50,5 sekunde osvojil finski zvezdnik Kalle Rovanperä (toyota yaris), ki je bil razred zase zadnji dan relija.

V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo še naprej vodi Elfyn Evans (toyota yaris), ki se je moral tokrat sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Toda prednost 36-letnega Valižana se je zmanjšala na 19 točk, kolikor zdaj za njim zaostaja najbližji zasledovalec Ogier. Natanko dvajset točk pa od vodilnega Evansa loči Rovanperäja.