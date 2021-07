V dokumentarcu tudi soproga Corinna ter otroka Gina in Mick Schumacher

Dokumentarni film Schumacher o ikoni formule 1 Michaelu Schumacherju bo kmalu med gledalci. Pri Netflixu bo na voljo 15. septembra, so sporočili iz Schumacherjevega menedžmenta. V filmu bodo v zelo osebnih intervjujih o njem spregovorili njegova žena Corinna ter otroka Gina in Mick. Film bo po besedah menedžerke Sabine Kehm »darilo njegove družine ljubljenemu možu in očetu«.



Michael Schumacher se od smučarske nesreče decembra 2013, ko je utrpel hude poškodbe glave, v javnosti ne pojavlja. Zelo skope so informacije o njegovem zdravstvenem stanju, ki jih družina ne deli z javnostjo. Sedaj dvainpetdesetletni nekdanji voznik formule 1 je s Corinno poročen od leta 1995, hčerka Gina je stara 24 let, sin Mick, ki je od letos tudi sam voznik formule 1, pa 22 let.

Spregovorili tudi Todt, Ecclestone in Di Montezemolo

Dokumentarec predstavi pot Michaela Schumacherja »od gramoznice Kerpen do svetovne superzvezde«. V njem spregovorijo tudi njegovi kolegi in prijatelji, kot so nekdanji vodja Ferrarijeve ekipe v formuli 1 Jean Todt, nekdanji šef formule 1 Bernie Ecclestone, nekdanji Schumacherjev menedžer Willi Weber in nekdanji prvi mož Ferrarija Luca di Montezemolo. "Dokumentarec je bil velik izziv, zaradi zunanjih pritiskov je bilo potrebnega veliki časa in ustrezna senzibilnost," je povedal producent Benjamin Seikel.

