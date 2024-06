V domovanju Francesca Tottija tudi po taktih Davida Guette

V nadaljevanju preberite:

Rim je športno mesto, na kar te opomni na vsakem koraku. Pred nekaj dnevi je pred Kolosejem izjemno zmago slavil Tadej Pogačar; ko se prah za kolesarsko karavano še ni dobro polegel, pa so mesto zavzeli atleti. Olimpijski štadion, osrednje prizorišče atletskega dogajanja, v italijanskem športu ohranja kultni status, ogrevalni štadion na Foru Italicu pa ponuja najbolj dih jemajočo veduto na svetu.

Ko vas na rimskem letališču Fiumicino tekoče stopnice odpeljejo v klet, kjer vas z nekaj sreče čaka vaša prtljaga, z vseh plakatov mahajo največji atletski zvezdniki in opozarjajo, da bo Rim v teh dneh prizorišče atletskega šampionata stare celine. Pri Italijanih je nedvomno v ospredju olimpijski prvak v prestižnem teku na 100 metrov Marcell Jacobs, pozorni in izkušeni italijanski privrženci atletike pa dobro poznajo tudi slovenske adute, predvsem Kristjana Čeha. Center dogajanja je na Olimpicu, ki gosti tudi tekme Rome in Lazia. »Približno 65, morda celo 70 odstotkov ljudi v Rimu navija za Romo, veliko več jih je kot navijačev Lazia,« je v kaotični vožnji po rimskih ulicah zaupal voznik, ki nas je pripeljal na Foro Italico, kjer domuje italijanski šport.