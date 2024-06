Z zlatom okrog vratu je Čeh zaprl usta kritikom, zdaj je na vrsti Pariz

Izvrstno predstavo je v poznem petkovem večeru v Rimu prikazal Kristjan Čeh in se v nasprotju s pričakovanji, malokdo je verjel, da je svetovni rekorder Mykolas Alekna premagljiv, okitil z zlatom. Dan presežkov je napovedal že dopoldne, ko je s prvim metom zanesljivo potrdil uvrstitev v finale, kjer je formo le še stopnjeval.

»Do zadnje serije nisem bil siguren v zmago, nikoli ne veš, kdo te lahko preseneti. Konkurenca je bila zelo dobra, Daniela Stahl in Alekna sta vedno dobra, Lukas Weisshaidinger je vse nekoliko presenetil. Bil sem pripravljen za mete prek 70 metrov, a se ni izšlo, a tudi drugi niso dočakali tega klika in zelo sem zadovoljen s tekmo,« je potek opisal evropski prvak, nato pa dodal: »Začelo se je povsem po načrtih, že prvi met je bil dober, v drugem pa je že letelo prek 68 metrov. Nato sem na silo želel iztržiti še več, ni se ‘poklopilo’, a sem bil v vseh metih stabilen, tehnična izvedba metov je bila kar dobra.«

Čeh je slavil tudi s partnerko Anno Mario Orel. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Letos mu na tekmah ni šlo vse po načrtih, čeprav je pred njim morda najbolj pomembna sezona kariere. »Nekaj tekem v tej sezoni je bilo s tehničnega vidika res slabih, a smo zdaj končno ugotovili, kaj moram spremeniti pri metu. Lahko bi to ugotovili že dva meseca nazaj, a sem vsako tekmo kakšen košček dodal v mozaik, tudi tekmo v Stockholmu sem izpustil zaradi dodatnega treninga in mislim, da se je izplačalo,« pravi Čeh, na vprašanje, če je zdaj utišal ostre jezike, pa odgovoril: »Zagotovo, bilo je kar nekaj kritik, sploh zato, ker sem zamenjal trenerja, a mislim, da je bilo to potrebno. Nikoli ni idealen čas, v olimpijski sezoni sploh ne, a sem potegnil pravo potezo.«

Časa za slavje ne bo veliko, danes bo Čeh še navijal za reprezentančne kolege, jutri se za nekaj dni vrača v Slovenijo. »Časa za daljše slavje ne bo, po nekaj dneh počitka se bo potrebno hitro osredotočiti na Pariz. Za nekaj dni bom odšel domov, manjša ‘čaga’ sigurno bo, za proslavljanje na polno pa bo čas po olimpijskih igrah,« je z nasmehom pristavil 206 centimetrov visoki Ptujčan in zaključil: »Slišal sem, da sem prvi slovenski moški evropski prvak, tako da je dosežek še lepši.«

Kristjan Čeh je utišal kritike po slabšem začetku sezone. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Danes se atletski boji nadaljujejo, stanje bicepsa bo dopoldne (10.40) preizkusila Tina Šutej v kvalifikacijah skoka s palico, kjer ne bi smela imeti težav. Nastopil bo tudi Rok Ferlan v teku na 400 metrov.