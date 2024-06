Čeh s prvim metom v finale, formulo za naskok na zlato zdaj pozna

Dopoldanski spored prvega tekmovalnega dne na evropskem atletskem prvenstvu v Rimu je postregel z zanimivim dogajanjem s slovenskega vidika. Kristjan Čeh je bil v drugi kvalifikacijski skupini v metu diska, vsi njegovi glavni konkurenti z izjemo Daniela Stahla so svoje delo opravili že v prvi, najdaljši je bil svetovni rekorder Mykolas Alekna, ki je disk (navidez s pol moči) zalučal 67,50 metra daleč.

Čeh je prišel na vrsto ob 11. uri in že s prvim metom postavil daljavo 65,64 metra. Norme sicer ni izpolnil, postavili so jo pri 66 metrih, a je bil kljub temu prepričan v svoj uspeh, zato s kvalifikacijami ni nadaljeval. Izkazalo se je, da je imel prav, zaostal je le za Alekno in postavil skupno drugi izid kvalifikacij. »Z metom sem zelo zadovoljen, lahko bi bil še nekaj centimetrov daljši, a je bila izvedba dobra. Dosegel sem, kar sem želel, zato ni bilo potrebe po nadaljnjih metih. Na nekoliko krajše razdalje je že vplivala vročina, jutranja prva skupina je bila zato v manjši prednosti. V finalu bom nastopil s podobno taktiko, upam, da mi bo v prvem metu uspela podobna daljava, ki bo dobro izhodišče za popoln napad,« je bil po kvalifikacijah zadovoljen Čeh.

Finale diska, v katerem je prvi favorit Litovec Mykolas Alekna, se bo začel ob 21. uri. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Finale diska se bo začel ob 21. uri. V dopoldanskih kvalifikacijah je bila uspešna tudi Nika Glojnarič, ki je v teku na 100 metrov ovire postavila 10. čas in se uvrstila v polfinale. Še boljši je bil Filip Jakob Demšar, ki je v teku na 110 metrov z ovirami zaostal le za tremi tekmovalci in se s četrtim časom prav tako brez težav uvrstil v polfinalni tek, ki bo na sporedu jutri.

Preberite še: Kristjan Čeh danes išče potrditev, da je na pravi poti v Pariz