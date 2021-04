V finalu Ljubljančani in Kamničani

Potem ko so v četrtfinalu izpadli državni prvaki Maribora, sta finalista slovenskega moškega odbojkarskega pokala pričakovana. ACH Volley bo v petkovem finalu naslov branil na obračunu s Calcitom Volleyjem, Ljubljančani so v polfinalu s 3:0 ugnali Salonit Anhovo, Kamničani pa so bili z enakim izidom boljši od kranjskega Hiša na kolesih Triglava.



Več dela so imeli v polfinalu igralci ACH Volleyja. Ne samo zaradi težjega tekmeca, ampak tudi zaradi nihanj v igri. Varovanci Matije Pleška so v prvem nizu že zaostajali za pet točk (11:16), a ga vendarle rešili. Tekmeca so ujeli na 20. točki, nato pa dobili končnico, izid je bil 25:23. Enak izid je bil tudi v drugem nizu, ko pa so Ljubljančani vodili, so jih tekmeci dohiteli, toda v končnici jim jih spet ni uspelo presenetiti. Oranžni zmaji so še najbolj zanesljivo dobili tretji niz.



Kamničani proti Kranjčanom niso imeli nobenih težav. Igralci Triglava so pokazali premalo, da bi se resneje upirali favoritom, pri katerih je odlično igro pokazal predvsem Diko Purič. Z 12 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme, šest jih je dosegel z blokom. Finale bo v petek ob 18. uri.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: