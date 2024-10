V nagajivem vetru Martin nepremagljiv

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP na Phillip Islandu (Avstralija). S tem je nekoliko povečal naskok v svetovnem prvenstvo, saj je bil njegov najbližji zasledovalec Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) le četrti.

Martin ni imel večjih težav na poti do zmage, dobil je že kvalifikacije, potem pa tudi dobro štartal in ostal v vodstvu do konca sprinta.

Manj gladko je šlo Bagnaii, Italijan je bil po uvodnih krogih četrti, se potem mimo Španca Marca Marqueza in rojaka Marca Bezzecchija prebil na 2. mesto, a ga ni zadržal.

V osmem krogu ga je s 3. mesta uspešno napadel Marquez, dva kroga pozneje pa še njegov moštveni sotekmovalec v Ducatiju Enea Bastianini. Bagnaia je tako ostal brez uvrstitve na prve tri, kar pomeni, da je zaostanek za Martinom v SP zdaj 16 točk (404-388).

»Končno zmaga na šprintu, res sem vesel. Mislil sem, da bo težje, saj je bil Marc hiter. A po prvih krogih sem lahko zadržal prednost in potem povečeval naskok. Moral pa sem trdo delati, saj je nagajal tudi veter, ki je pihal v sunkih,« je za prireditelje dirke dejal Martin.

Tretji v SP je Marquez, član ekipe Gresini Ducati za Martinom zaostaja 84 točk.

Šprint je zaznamovalo tudi grdo trčenje med Špancem Maverickom Vinalesom in Bezzecchijem; slednji je tri kroge pred koncem pri zaviranju naredil napako in se zaletel v tekmeca. Oba sta padla, Italijana so z roba steze odnesli na nosilih, a po prvih informacijah poškodbe vendarle niso hujše.

Klasična dirka za VN Avstralije bo na sporedu v nedeljo ob 5. uri po srednjeevropskem času.