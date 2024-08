Najprej je poklical mamo, nato ni mogel prenehati jokati

V Alcanizu se bo ta konec tedna nadaljeval razburljiv (dvo)boj za naslov svetovnega prvaka v motociklističnem razredu motoGP. Vodilna asa, italijanskega branilca lovorike Francesca Bagnaio (Ducati) in Španca Jorgeja Martina (Pramac Ducati), na vrhu skupne razvrstitve loči vsega pet točk (275:270). Na tretjem mestu je »Peccov« rojak in ekipni kolega Enea Bastianini, ki za prvouvrščenim moštvenim sotekmovalcem zaostaja že za 61 točk.

Pred veliko nagrado Aragonije – jutri bo na sporedu šprint (15.00), v nedeljo pa še klasična dirka (14.00) – pa so v moštvu LCR Honda potrdili novico, da se bo prihodnjo sezono pri njih v kraljevski kategoriji dokazoval tudi Somkiat Čantra. Tako bo postal prvi Tajec, ki bo dirkal v razredu motoGP.

Kot prvi Tajec bo dirkal v kraljevski kategoriji. FOTO: Athit Perawonmetha/Reuters

»Ko sem prejšnji teden izvedel, da bom dejansko dobil priložnost v kraljevski kategoriji, sem najprej poklical svojo mamo. To so bili zelo čustveni trenutki z veliko solzami. Sploh nisem mogel prenehati jokati. Zdaj bi se rad zahvalil vsem, ki me podpirajo na moji športni poti,« je poudaril 25-letni Čantra, ki v skupnem točkovanju razreda moto2 tačas drži deseto mesto.

Ognjeni krst v najmočnejši kategoriji bo – zanimivo – prestal prav pred svojimi navijači v Buriramu. Sezona 2025 se bo namreč 2. marca prihodnje leto začela z veliko nagrado Tajske.