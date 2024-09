Bagnaia izkoristil napako Martina in prepolovil zaostanek

Branilec naslova svetovnega prvaka v motociklističnem razredu motoGP Francesco Bagnaia je zmagovalec šprinterske dirke za VN Indonezije. Italijan na ducatiju je zmanjšal zaostanek za Jorgejem Martinom, ki je padel, potem ko je bil v vodstvu.

Pecco Bagnaia ima zdaj 329 točk, 12 manj od Martina, pred nedeljsko klasično dirko. Bagnaia se je na štartu prebil s četrtega mesta na drugo, nato pa izkoristil napako Martina v prvem krogu in prevzel vodstvo. Martin je sicer dobil kvalifikacije z rekordnim časom kroga.

Drugi je bil moštveni kolega Bagnaie Enea Bastianini, tretji pa Marc Marquez, ki se je prebil z 12. mesta. »Vsi se zavedamo, kako pomembne so točke, tokrat smo jih pridobili 12. Zaradi Martinove napake smo spet zelo blizu,« je dejal Bagnaia, preden je s šampanjcem zalil navijače za ogrado.

»Začetek tega konca tedna ni bil idealen za nas. Imel sem težave. Toda na treningu, kvalifikacijah in potem na dirki sem se sproti učil. Ko sem videl Martina pasti, sem si rekel, da mi zdaj ni treba pritiskati. Zelo sem vesel. Hvala moji ekipi za odlično delo. Jutri je še en dan, težko bo, ampak lahko smo zadovoljni,« je dodal Bagnaia.

Marc Marquez je močno izboljšal rezultat iz kvalifikacij. FOTO: Sonny Tumbelaka/AFP

Marquez je dvakrat padel v kvalifikacijah in začel s četrte vrste, že v prvem krogu pa se je z 12. mesta prebil na 5. »Kvalifikacije so zame nočna mora. Na dirki, ko so se gume obrabile in je bil oprijem slabši, sem se počutil vedno bolje in bolje. Tretje mesto je več kot odlično,« je povedal Španec.

Marco Bezzecchi iz ekipe VR46, je začel s prve vrste in bil v prvi polovici dirke drugi, potem pa se mu je zaskočila prednja guma in je skoraj trčil v Bagnaio. Martin se je po padcu želel prebiti z zadnjega mesta naprej, prehiteval kot za stavo, ampak mu ni uspelo osvojiti točk, ker je bil šele deseti.

MotoGP se je leta 2022 prvič po letu 1997 vrnil v Indonezijo na novo prizorišče na letoviškem otoku Lombok.