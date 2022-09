V NLB verjamejo v uspehe in ponosno podpirajo slovenske športnike

»Šport nas navdušuje in povezuje. V trudu, odrekanju, požrtvovalnosti, uspehih in zmagoslavju športnikov pa tudi dostojanstvenem prenašanju porazov najdemo navdih, ki ga lahko nemalokdaj prenesemo tudi v poslovno okolje. Prav športna miselnost je namreč tista, ki jo na globalnem parketu potrebujeta naše gospodarstvo in podjetništvo, želimo pa si je tudi v drugih družbenih podsistemih. NLB zato že desetletja ponosno podpira slovenski šport,« poudarja Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB.

V naši največji banki so tako sponzorstvu nogometa, rokometa, smučanja, namiznega tenisa, košarke na vozičku, torej lige NLB Wheel, ki jih podpirajo tradicionalno, letos dodali še podporo Košarkarskemu klubu Cedevita Olimpija, regijskemu tekmovanju v košarki Aba Liga j.t.d., nordijskim disciplinam in ne nazadnje odbojkarski reprezentanci ter svetovnemu prvenstvu v odbojki za moške.

»Smo veliko več kot zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Na različne načine želimo oblikovati, izboljševati in povezovati našo družbo, regijo priložnosti, v kateri delujemo – tudi prek športa. Zato, kot rečeno, že desetletja spodbujamo in podpiramo naše športnike, predvsem pa smo ponosni na to, da s projektom NLB Šport mladim, ki ga organiziramo že skoraj desetletje, podpiramo športne klube po vsej Sloveniji, ki s svojo predanostjo mlade spodbujajo h gibanju in aktivnemu življenju ter predvsem razvoju uravnoteženega vrednostnega sistema in delovnih navad,« pojasnjuje predsednik uprave NLB.

Nov razpis za NLB Šport mladim bo objavljen sredi septembra, nanj pa se bodo lahko prijavili klubi vseh športnih panog, ki jih NLB podpira v okviru sponzorstev.

Naročnik oglasne vsebine je NLB