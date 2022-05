V Slovenski Bistrici prihodnje leto nov center

Župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar je danes z direktorjem koprskega podjetja Makro 5 Gradnje Igorjem Hvastjo podpisal pogodbo o gradnji tamkajšnjega plezalnega centra. Vrednost projekta je dobrih 4,85 milijona evrov, vlada pa je z njegovo uvrstitvijo v načrt razvojnih programov do leta 2025 zagotovila 2,4 milijona evrov iz proračunskih virov. Na razpisu izbrani gradbeni izvajalec bo moral dela končati najpozneje do 22. maja prihodnje leto. Kot je pojasnil bistriški župan Žagar, pa je osnovni namen naložbe ureditev sodobnega plezalnega centra, ki bo ustrezal standardom za izvedbo tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na najvišji ravni in bo lahko zadovoljil potrebe tako rekreativnih kot športnih in profesionalnih plezalcev.

Hkrati bo plezalni center služil tudi izvajanju drugih programov športne rekreacije, športne vzgoje in programov civilne zaščite, gasilcev, reševalne službe, policije in drugih. Z investicijo namerava občina omogočiti tako rekreativno kot vrhunsko športno plezanje. Objekt, v katerem bodo postavili plezalni center, je umeščen v prostor, kjer se že nahaja športna infrastruktura. Tako v njem in zunaj njega bodo lahko organizirali tekmovanja v športnem plezanju, saj se nahaja ob športnem štadionu s pokrito tribuno.

V sklopu novega objekta bo sprejemni prostor, recepcija, pomožni prostori, garderobe in skladišče, v zgornjih dveh etažah severnega kraka bodo poleg ogrevalnega in trening prostora v medetaži tudi pisarniški prostori s sanitarijami, v zgornjem delu pa se po celotni etaži razprostira plezalni prostor z nižjimi boulder stenami. V južnem kraku objekta bo postavljena 17 metrov visoka plezalna dvorana, visoke zunanje plezalne stene pa se bodo razprostirale okoli celotnega južnega kraka objekta.