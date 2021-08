V srbsko kletko tudi neustrašni Monika in Tajda

»Znova boste lahko spremljali borbo na najvišji ravni,« je tretji Monikin dvoboj v mešanih borilnih športih napovedal Denis Roj, dolgoletni trener zdaj 24-letne Senovčanke, ki jo kličejo tudi »pitbull«.



Moniko Kučinič kličejo tudi »pitbull«. FOTO: Blažž Samec/Delo »Znova boste lahko spremljali borbo na najvišji ravni,« je tretji Monikin dvoboj v mešanih borilnih športih napovedal Denis Roj, dolgoletni trener zdaj 24-letne Senovčanke, ki jo kličejo tudi »pitbull«.

Na prireditvi mešanih borilnih športov Serbian Battle Championship (SBC) se bosta čez deset dni na prostem pred športnim centrom Odžaci v Vojvodini predstavili tudi naši vrhunski borkiin. Srbski prireditelji ju napovedujejo kot veliki zvezdnici MMA iz Slovenije.Kučiničeva, ki ima v svoji statistiki eno zmago in en poraz (nazadnje je 5. junija v Gdansku na spektaklu KSW po točkah izgubila s Poljakinjo), se bo pomerila z Bolgarko(2 zmagi, 1 neodločen izid, 2 poraza), ki se je borila že v priznanih organizacijah Bellator in Rizin.Nasprotnica Ratajčeve, ki je v svojo korist odločila vseh šest dosedanjih obračunov, bo Italijanka, ki je predlani izgubila svoj edini dosedanji dvoboj v MMA. Za še neporaženo 33-letno Celjanko, nekoč obetavno judoistko, bo to sicer prvi nastop po skoraj treh letih.K tako dolgemu premoru so jo prisilile neprijetne poškodbe in odpovedi tekmic. Tajda sicer ne odstopa od velikega cilja: trdno je odločena, da se prebije v svetovni vrh.