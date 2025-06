V Zagrebu slabše kot v Ljubljani

Slovenski namiznoteniški igralci na turnirju WTT Contender v Zagrebu niso ponovili dobrih predstav z domačega turnirja prejšnji teden. V hrvaški metropoli so se prav vsi poslovili že prvi dan glavnega turnirja, kot zadnji še Darko Jorgić. Devetega igralca sveta je za uvrstitev med najboljših 16 ugnal 36. na lestvici ITTF Francoz Simon Gauzy. Francoz, nekdanji evropski podprvak in osmi igralec sveta, je bil boljši s 3:1 (5, -9, 4, 7).

Če sta bila za Jorgića in Denija Kožula v Ljubljani usodna brata Felix in Alesis Lebrun, sta ju tokrat domov poslala druga Francoza. Kožula s 3:1 Leo de Nodrest, Jorgića pa izkušeni Gauzy. Ta je bil večino dvoboja boljši tekmec, nekaj slabih trenutkov je imel le v drugem nizu, ko je slovenski as povedel z 8:4. Francoz se je nato še približal, a niza ni več rešil. Je pa z dobro igro nadaljeval v tretjem in četrtem, Jorgiću ni ponudil prave možnosti.

Kožul na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze ITTF 80. igralec sveta, ki je za turnir v Zagrebu dobil povabilo, je proti 24-letnemu de Nodrestu izgubil prva niza s 7:11, nato pa tretjega dobil z 11:5. V četrtem proti 308. igralcu lestvice ni imel možnosti, Francoz ga je namreč dobil z 11:2.

Tudi Deni Kožul je sklenil turnir v 1. kolu.

Kot zadnja slovenska dvojica, ki se je poslovila od zagrebških miz, sta bili Ana Tofant in Katarina Stražar. Slovenki sta se na glavni turnir uvrstili kot srečni poraženki, v prvem krogu sta bili premočni za njiju Japonka Mijuu Kihara in Južna Korejka Joo Cheonhui, zmagali sta s 3:0.

Peter Hribar in Tofantova sta izpadla v prvem krogu mešanih dvojic proti indijski navezi Mudit Dani/Yashaswini Ghorpade. Indijca sta bila boljša s 3:0