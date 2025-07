Ferrari podaljšal pogodbo s šefom ekipe Vasseurjem

Ferrari je podaljšal pogodbo s šefom ekipe formule 1 Fredom Vasseurjem in s tem končal ugibanja o Francozovi prihodnosti. Nekaj časa se je namigovalo, da bi se lahko ekipi pridružil celo Christian Horner, ki ga je avstrijski Red Bull odpustil na polovici letošnje sezone, a Vasseur si je zaslužil podaljšanja sodelovanja.

57-letnik se je iz Sauberja pridružil pred sezono 2023, kjer je zamenjal Mattio Binotta. Hitro je uvedel nekaj sprememb in pripeljal veliko novih ljudi, ki so Scuderio vrnili nazaj med najboljše ekipe. Lani je Ferrari v konstruktorskem seštevku končal na visokem drugem mestu, vse do zadnje dirke pa so se za naslov borili z McLarnom. Tudi letos so na drugem mestu, a tokrat je zaostanek za vodilnimi že po polovici sezone ogromen.

»To podaljšanje ni le potrditev – je izziv, da nenehno napredujemo, ostanemo osredotočeni in dosegamo dobre rezultate. V zadnjih 30 mesecih smo postavili trdne temelje in zdaj moramo na njih graditi. Vemo, kaj se pričakuje, in vsi smo popolnoma predani temu, da izpolnimo ta pričakovanja in skupaj naredimo naslednji korak naprej,« pe povedal Vasseur.

Ferrari ima v svojih vrstah izjemen dirkaški par. Charles Leclerc je eden izmed najboljših voznikov na svetu, letos pa ga bomo zagotovo videli v boju za kakšno zmago. Lewis Hamilton se še ni najbolj spoprijateljil z bolidom Scuderie iz Maranella, a tudi sedemkratni svetovni prvak bo letos zagotovo še nevaren.