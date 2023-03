Velodrom naj bi novo streho dobil v dveh do treh mesecih

Predsednik OKS Franjo Bobinac in predsedniki treh panožnih zvez so se danes mudili na obisku v Novem mestu. Z županom Gregorjem Macedonijem so si ogledali novomeški olimpijski center, kjer stoji velodrom, kmalu se mu bo pridružil še bazenski kompleks. Bobinac je ob tem pohvalil občino, da se zaveda pomena športa in gradi potrebne vrhunske objekte. Po oceni predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bobinca je Novo mesto na dobri poti, da v njem nastane močan olimpijski center za atletiko, kolesarstvo in triatlon. Z vlado ter ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport se po njegovih besedah pogovarjajo o tem, kje v Sloveniji bi bili še ostali športni centri in za katere športne panoge.

Olimpijski center Novo mesto, ki nastaja v Češči vasi, se mu zdi izredno pomemben, in si kot tak zasluži veliko podporo ne samo OKS, ampak tudi države nasploh, je dejal. Prav se mu zdi, da se v Novem mestu in drugje po državi gradi primerna vrhunska športna infrastruktura, saj brez nje ni razvoja športa in ni vrhunskih rezultatov. »Splošno gledano je šport izreden ambasador naše države in gospodarska panoga z izjemnimi multiplikativnimi učinki. Za njegov razvoj in za večje uspehe v prihodnosti, ki bodo trajni, pa je infrastruktura zelo pomembna,« je poudaril. Veseli ga, da se tega zaveda tudi država.

Župan Macedoni je izrazil upanje, da bo država v svojih mehanizmih prepoznala pomen športne infrastrukture, ki jo razvijajo v Novem mestu, saj ta ni samo lokalna, ampak je predvsem tudi nacionalna in deloma regionalna. Izrazil je upanje, da jih bodo pri tem podprli tudi predstavnikih OKS in treh panožnih zvez, katerih predstavniki so danes obiskali Novo mesto – kolesarske, atletske in triatlonske.

Novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac si ogleduje teren. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi 50-metrski (odprti) bazen

Vsi skupaj so si danes z Macedonijem najprej ogledali velodrom, kjer trenutno potekajo dela za postavitev nove napihljive strehe, ki je januarja klonila pod obilnim snegom, nato pa še bazenski kompleks, v katerem nastaja 25-metrski plavalni bazen. Velodrom naj bi novo streho dobil v dveh do treh mesecih. Do takrat si po županovih besedah prizadevajo predvsem, da na atletski stezi, ki ima delno leseno podkonstrukcijo, in kolesarski stezi, ki je v celoti lesena, ne bi prišlo do trajnih poškodb. V ta namen redno nadzorujejo in uravnavajo vlago, je povedal.

Dela na bazenskem kompleksu pa gredo h koncu in bodo po županovih besedah končana v mesecu ali dveh, ko naj bi pridobili tudi vse papirje, potrebne za otvoritev. V novem pokritem bazenskem kompleksu sta predvidena dva pokrita bazena, osrednji 25-metrski plavalni bazen in manjši ogrevalni bazen. V kompleksu bodo tudi savna, prostori za vadbo, garderobni in sanitarni prostori, recepcija z manjšim gostinskim lokalom, tehnični prostori in pisarniški prostori za upravo. Ob kompleksu je načrtovan tudi prostor za naknadno gradnjo dodatnih parkirišč in zunanjega 50-metrskega olimpijskega bazena.